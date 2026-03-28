Минфин заявил, что у жителей достаточно денег, чтобы покупать топливо по нынешней цене
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в феврале этого года вырос на 4,3 % по сравнению с февралем прошлого года. Эти данные комментирует латвийское Министерство финансов.
Как сообщает Минфин, в сегменте непродовольственных товаров значительный рост — на 21,5 % — в феврале показала розничная торговля информационно-коммуникационными технологиями, которая демонстрирует увеличение непрерывно с марта 2024 года. На 6,2 % выросла также розничная торговля бытовой электротехникой, продажи товаров для культуры и отдыха увеличились на 5,5 %, а фармацевтических и медицинских товаров — на 10,2 %. Розничная торговля обувью и одеждой выросла на 5,4 %, также зафиксирован рост на 5,1 % в сегменте торговли по почте или через интернет-магазины.
Розничная торговля топливом в феврале увеличилась на 6,2 %, рост продолжается уже восьмой месяц подряд. В марте этого года цены на топливо на автозаправочных станциях Латвии значительно выросли, что связано с событиями в Ормузском проливе и ростом цен на нефть Brent с 70 долларов за баррель 25 февраля до 111 долларов за баррель 27 марта. Наиболее стремительно подорожало именно дизельное топливо, которое из всех видов топлива потребляется больше всего. Рост цен ощущают как перевозчики грузов, так и сельхозпроизводители и жители.
"Экономисты оценивают, что покупательная способность населения в отношении топлива остается высокой, поэтому резкого снижения объемов продаж при текущих ценах не ожидается. Сейм 26 марта этого года принял решение снизить акцизный налог на дизельное топливо на 15,2 % с 1 апреля, что позволит ограничить рост цен", - полагает Минфин.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что недобросовестным продавцам топлива пригрозили "впечатляющим" налогом на сверхприбыль.