VSAA с 1 апреля автоматически пересчитает пенсии тысячам жителей Латвии: кто получит прибавку
Государственное агентство социального страхования (VSAA) с 1 апреля 2026 года автоматически пересчитает пенсии 141 тысяче получателей, которые работают или работали ранее. В среднем после перерасчета пенсия увеличится на 18,50 евро на человека. В целом расходы специального бюджета после перерасчета вырастут примерно на 2,6 млн евро в месяц.
Перерасчет затронет получателей пенсии по возрасту, пенсий по инвалидности I и II группы, а также выслуги лет, за исключением ведомственных пенсий за выслугу, если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета они продолжали работать. Условие — хотя бы в одном месяце должны быть сделаны взносы социального страхования, а с момента последнего перерасчета или назначения пенсии должно пройти не менее 12 месяцев.
До сих пор работающий пенсионер, чтобы получить перерасчет пенсии, должен был подать заявление — не чаще одного раза в год. Многие этой возможностью не пользовались, поэтому в первый автоматический перерасчет включены и те получатели пенсий, которые работали раньше — даже 10 или 20 лет назад, — но перерасчет не запрашивали.
Директор VSAA Марис Крастиньш подчеркивает:
«Автоматизированный перерасчет пенсий обеспечит пересмотр размера пенсий без участия самих людей. Больше не придется следить за сроками и подавать заявление на услугу, которая им и так полагается. Развивая автоматизированные и основанные на данных решения, мы делаем услуги доступнее, быстрее и менее бюрократичными».
Если на 1 апреля 2026 года у получателя пенсии еще не будет права на перерасчет, например, если с момента последнего перерасчета не пройдет 12 месяцев, тогда VSAA пересчитает пенсию уже в следующем году — с 1 апреля 2027 года. В дальнейшем VSAA будет автоматически пересчитывать пенсии раз в год, и заявление больше не понадобится.
У получателей пенсии также будет возможность выбрать другую дату перерасчета, чтобы не ждать до 1 апреля следующего года. В таком случае заявление в VSAA нужно подать как минимум за два месяца до следующей даты автоматического перерасчета, соблюдая условие о 12-месячном периоде с момента последнего перерасчета и наличии уплаченных социальных взносов.
Если дата будет изменена, в дальнейшем VSAA будет автоматически пересчитывать пенсию каждый год с первого числа выбранного месяца. Соответственно, перерасчет с 1 апреля 2026 года не будет произведен и тем лицам, которые до 31 января 2026 года уже подали заявление о смене даты перерасчета, поскольку для них перерасчет состоится с даты, указанной в заявлении. До сих пор в VSAA получено 30,5 тысячи таких заявлений.
Заявление о смене даты перерасчета можно подать в электронном виде, подписав его надежной электронной подписью и отправив на электронный адрес или официальный электронный адрес VSAA, а также лично в любом центре обслуживания клиентов VSAA или по почте. Подавать такое заявление можно неограниченное число раз.
Решение о перерасчете пенсии VSAA направит на официальный электронный адрес, если он активирован. Его также можно будет посмотреть в э-услуге «Информация и услуги VSAA» в разделе «Решения и уведомления» или получить лично в любом отделении VSAA.
Следует учитывать, что с рассчитанной части пенсии, превышающей необлагаемый минимум пенсионера, удерживается подоходный налог с населения в размере 25,5%.