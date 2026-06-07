Лукашенко не будет отправлять армию в Украину, чтобы не стать "мясным фаршем за чужую волю"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отправлять войска своей страны воевать против Украины, сообщают белорусские СМИ.
«Мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть? Нет, мы этого не хотим», — заявил Александр Лукашенко.
Белорусский диктатор добавил, что его страна якобы «готова к цивилизованному диалогу» с Украиной. «Мы не ставим своей целью воевать. Мы хотим быть мирными людьми, мы хотим мирно жить. Мы хотим мира. Мы несем народам мир», — заявил диктатор.
Также Лукашенко попытался убедить, что Беларусь не является ни государством-агрессором, ни соагрессором, и утверждал, что Минск будет делать все возможное для достижения мира.
«Потому что война – это катастрофа. Война никогда не даст нам возможность собраться так, как сегодня. Нам не нужна война. Победить мы можем только в мире, в мирном труде», — заявил белорусский лидер.
Одновременно он выступил с противоречивым заявлением о «защите» жителей Украины и других соседних стран. «Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить», — заявил Лукашенко.