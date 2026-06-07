Лукашенко не будет отправлять армию в Украину, чтобы не стать "мясным фаршем за чужую волю"

Одновременно он выступил с противоречивым заявлением о «защите» жителей Украины и других соседних стран. «Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить», — заявил Лукашенко.