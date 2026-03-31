Сколько "Шахедов" нужно, чтобы обесточить Латвию: ответ эксперта удивит
Может ли атака вражеских дронов полностью парализовать жизнь в Латвии? Военный эксперт и депутат Игорь Раев назвал конкретные цифры и объяснил, почему даже современные системы ПВО не дают стопроцентной защиты.
Для того чтобы полностью парализовать нормальную жизнь в Латвии — оставить страну без электричества и связи — потребовалась бы масштабная атака, сопоставимая с ударами, которые Россия наносит по Украине. Об этом заявил депутат Сейма, парламентский секретарь МВД и полковник резерва Игорь Раев.
Отвечая на вопрос, он подчеркнул, что многое зависит от того, что именно понимать под «полным отключением». «Очень провокационный вопрос. Все зависит от того, как определить, что значит полностью отключить», — отметил Раев. Когда ведущий уточнил, что речь идет об отсутствии электричества и связи, эксперт пояснил: «Это должно быть примерно такое же нападение, какое произошло на Украине на этой неделе».
По его словам, даже при минимальной защите полностью вывести из строя инфраструктуру крайне сложно: «Это не так просто — отключить все объекты. Даже если вообще ничего не защищено и нет никаких систем, все равно, чтобы вывести из строя несколько работающих систем, нужны сотни ракет и дронов, чтобы добиться чего-то подобного даже на такой территории, как Латвия».
При этом атака меньшего масштаба также имела бы последствия, но не критические: «Менее ста мы, конечно, почувствуем, но нужна большая мощность».
Раев подчеркнул, что Латвия не является беззащитной страной: «Надо помнить, что мы совсем не беспомощны — есть объекты, где противовоздушная оборона работает 24/7. Это и есть самые важные объекты, которые нужно защищать, в том числе и в мирное время».
Отвечая на вопрос о защищенности критической инфраструктуры, он признал, что защита существует, но она не абсолютна: «Да, но это и есть один из критических вопросов — возможностей защитить эти объекты ни у одной страны недостаточно. Это мы видим и в войне России против Украины, и в Иране, и в войнах в Персидском заливе».
По его словам, стопроцентной защиты не существует: «Всегда защитить всё на сто процентов невозможно. В любом случае нужно повышать свои возможности противовоздушной обороны». Он подчеркнул, что характер войны стремительно меняется: «Военные возможности не были к этому готовы, война развивается. Последние четыре года должны были нас чему-то научить».
В заключение эксперт отметил необходимость срочного развития новых оборонных решений: «Нам нужно создавать новые способности — в том числе такие, чтобы мы могли бороться с атаками большого количества дронов».