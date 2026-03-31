"Мы не готовы": в соцсетях не верят в четырехдневку в Латвии, хотя кто-то уже так работает
Четырехдневная рабочая неделя без снижения зарплаты — мечта или реальность? В латвийских соцсетях разгорелся спор: одни уже так работают, другие уверены — нашей стране это пока не по силам.
Дискуссии о балансе между работой и личной жизнью в последние годы становятся всё более актуальными. Все чаще поднимается и вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
На этот раз активное обсуждение в соцсетях вызвал пост одного из пользователей платформы Threads. Он задал вопрос: «Как вы считаете, реально ли в Латвии перейти на четырехдневную рабочую неделю? Конечно, без снижения зарплаты. Работодатели, скорее всего, будут против, но в ряде стран уже есть исследования и эксперименты, где это работает — люди становятся счастливее, а продуктивность не падает».
Скепсис и ирония
Многие пользователи отнеслись к идее с иронией и сомнением. «Да, конечно — в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и на стройках летом четырёхдневная неделя за ту же зарплату», — иронизирует один из комментаторов. Другие указывают на экономические реалии: «Не в нашей стране. У нас уже сокращают часы, чтобы экономить, но требуют как за 12-часовую смену».
Некоторые считают, что идея преждевременна: «В обозримом будущем это в Латвии невозможно. Уже сейчас работодатели говорят, что мы недостаточно продуктивны. Такое предложение будет как красная тряпка для быка». Звучат и более жесткие мнения: «Если при сокращении дней продуктивность не падает, значит сотрудники просто раньше бездельничали. Тогда нужно сокращать штат».
Личный опыт: «Это работает»
В то же время часть пользователей делится положительным опытом.
«Я работаю в компании, где перешли с 5 дней по 8 часов на 4 дня по 10 часов — однозначно предпочитаю такой формат».
Другие отмечают, что уже сталкивались с подобной моделью: «Я работала в таком режиме — это была идеальная работа. Зарплата оставалась такой же, как при пятидневке». Есть и примеры из латвийских компаний: «У нас 35-часовая рабочая неделя зимой и 33 часа летом — почти четырёхдневка. Мы измеряли: продуктивность не падает, а для найма сотрудников это большой плюс».
«Не для всех профессий»
Многие подчёркивают, что универсального решения нет: «Есть сферы, где это возможно, и есть, где это нереально — например, медицина, образование, экстренные службы». Некоторые предлагают альтернативы: «Латвии больше подошел бы вариант, при котором по воскресеньям закрыты торговые центры, а по субботам — повышенная оплата».
Также обсуждается проблема организации труда: «Чтобы это работало, нужны стабильные коллективы. Иначе график 5/2 легко превращается в 6/1 или 7/1, а “выходной” становится формальностью».
Отдельные комментаторы считают, что дело не только в экономике: «Латвийский трудоголизм к этому ещё не готов».
Как это работает в других странах
Идея четырёхдневной рабочей недели активно тестируется в разных странах, и результаты в целом обнадёживают:
- Великобритания: крупнейший в мире эксперимент (более 60 компаний) показал, что у большинства участников продуктивность сохранилась или выросла, а уровень стресса снизился. Многие компании оставили этот формат.
- Исландия: один из самых успешных примеров — сокращение рабочего времени без снижения зарплаты привело к росту благополучия сотрудников, и сейчас большая часть работников имеет укороченную неделю.
- Япония: отдельные корпорации (например, Microsoft Japan) сообщали о росте продуктивности до 40% во время экспериментов.
- Испания и Франция: тестируют различные модели сокращённой недели при поддержке государства.
Главный вывод международных исследований — эффективность зависит не столько от количества часов, сколько от организации труда, цифровизации и уровня доверия внутри компаний.