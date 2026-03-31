Всех спасать - не выдержит бюджет: жителям Латвии придется самим думать о собственной безопасности
В случае больших неприятностей жителей Латвии фактически призывают рассчитывать на себя: власти предупреждают, что обеспечить безопасность каждого невозможно. Вопрос укрытий и готовности к кризисам становится личной ответственностью.
Обеспечить каждого жителя всем необходимым в кризисной ситуации невозможно — часть ответственности за безопасность ложится на самих людей. Об этом заявил глава Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис, комментируя готовность муниципалитетов к чрезвычайным ситуациям.
«Невозможно обеспечить абсолютно каждого всем извне, и здесь вопрос в том, что нужно думать и самим, как себя обезопасить — говоря о многоквартирных домах, подвалах, которые являются собственностью, а также оценивать, как далеко находятся укрытия», — отметил он.
По словам Каминскиса, несмотря на прошедшие годы с начала войны в Украине, неопределенность сохраняется. «Если еще четыре года назад, когда началась война в Украине, у нас было очень много неизвестного, то и сейчас остается немало вопросов, на которые необходимы ответы», — подчеркнул он.
При этом, по его словам, «украинский опыт заставил нас по-другому взглянуть на то, что может сделать государство и самоуправления в проблемной ситуации и как обеспечить, чтобы жители чувствовали себя в безопасности». Он добавил, что самоуправления регулярно анализируют ситуацию и совершенствуют меры безопасности. «Каждый год мы проводим закрытые мероприятия для руководителей самоуправлений по вопросам безопасности, чтобы обсудить сделанное и двигаться вперед. И совсем недавно такое мероприятие состоялось — мы констатировали, что движемся в правильном направлении, но нужно продолжать работу и усилия», — рассказал Каминскис.
Отдельно обсуждается вопрос финансирования укрытий. В некоторых регионах, например в Риге и Кекавском крае, уже предоставляется поддержка жителям для обустройства укрытий на частных территориях. Однако, по словам Каминскиса, это не обязательная практика.
«На мой взгляд, это не европейские деньги — это добровольная функция. Если у самоуправления есть больше средств, оно может это сделать», — пояснил он.
Он также подчеркнул необходимость большей финансовой поддержки со стороны государства. «Нужно говорить о необходимости средств и участии государства в выравнивании финансов самоуправлений, чтобы у них были возможности принимать решения и инвестировать туда, где это больше всего нужно жителям», — отметил Каминскис.