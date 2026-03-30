Латвия отстает от Литвы и Эстонии по сортировке отходов. Особенно заметен разрыв в одной категории

Среди населения стран Балтии как наиболее активные в сортировке отходов выделяются жители Эстонии: 96% домохозяйств занимаются сортировкой. За ними следуют жители Литвы с показателем 91%, тогда как Латвия отстает с результатом 83%, так как почти каждое пятое латвийское домохозяйство до сих пор не сортирует отходы. "Как показывает опрос, хотя для большинства людей в странах Балтии сортировка уже стала привычкой, еще есть потенциал для того, чтобы сделать ее более доступной и последовательной. Несмотря на высокую готовность сортировать отходы, многие домохозяйства все еще сталкиваются с практическими трудностями. Примерно четверо из десяти жителей отмечают, что наличие большего пространства для контейнеров помогло бы сделать сортировку более эффективной. Очевидно, что многие хотят жить более экологично, но это должно вписываться в их повседневную жизнь. Простые решения, такие как хорошо организованные системы сортировки, штабелируемые контейнеры или использование свободного пространства на кухне, могут существенно помочь в организации зоны для сортировки без необходимости больших изменений", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.