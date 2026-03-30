Латвия отстает от Литвы и Эстонии по сортировке отходов. Особенно заметен разрыв в одной категории
Сортировка отходов стала частью повседневной жизни многих семей в странах Балтии, однако не все виды отходов сортируются одинаково. Как показывают данные опроса, хотя в Литве, Латвии и Эстонии активно сортируются бумага, пластик и стекло, более сложные виды отходов, такие как пищевые, текстильные и опасные, по-прежнему часто остаются без внимания.
Среди населения стран Балтии как наиболее активные в сортировке отходов выделяются жители Эстонии: 96% домохозяйств занимаются сортировкой. За ними следуют жители Литвы с показателем 91%, тогда как Латвия отстает с результатом 83%, так как почти каждое пятое латвийское домохозяйство до сих пор не сортирует отходы. "Как показывает опрос, хотя для большинства людей в странах Балтии сортировка уже стала привычкой, еще есть потенциал для того, чтобы сделать ее более доступной и последовательной. Несмотря на высокую готовность сортировать отходы, многие домохозяйства все еще сталкиваются с практическими трудностями. Примерно четверо из десяти жителей отмечают, что наличие большего пространства для контейнеров помогло бы сделать сортировку более эффективной. Очевидно, что многие хотят жить более экологично, но это должно вписываться в их повседневную жизнь. Простые решения, такие как хорошо организованные системы сортировки, штабелируемые контейнеры или использование свободного пространства на кухне, могут существенно помочь в организации зоны для сортировки без необходимости больших изменений", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Привычные материалы сортируются, но ситуация с более сложными отходами отличается
Во всех странах Балтии сортировка бумаги, пластика и стекла уже является устойчивой привычкой многих людей. Эстония лидирует в сфере сортировки бумаги и картона (82%), тогда как Литва демонстрирует самые высокие результаты в сортировке пластиковой упаковки (75%). Такая же тенденция наблюдается в Латвии, но ее показатели ниже (60%).
Наибольшие различия наблюдаются в более сложных категориях отходов. Эстония явно лидирует в сортировке пищевых и органических отходов (78%) по сравнению с 54% в Литве и 39% в Латвии. Похожий разрыв наблюдается и в отношении опасных отходов: здесь снова лидирует Эстония (72%), опережая Литву (53%) и Латвию (50%).
В то же время текстиль в домохозяйствах стран Балтии остается наименее сортируемым видом отходов, особенно в Эстонии (22%), тогда как в Литве его сортируют 44% жителей, а Латвии - 29%.
Исследовательская компания Norstat провела опрос по заказу IKEA в Латвии и других странах Балтии в сентябре 2025 года. В нем приняли участие 1000 человек в каждой стране. Онлайн-опрос был посвящен вопросам, связанным с кухней, ее организацией и трудностями, с которыми жители стран сталкиваются в ее повседневном использовании.