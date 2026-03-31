Опять все плохо: рост экономики начал замедляться, рост цен - ускоряться
"Настроение предпринимателей еврозоны в марте существенно ухудшилось: общий индекс PMI снизился до самого низкого уровня с мая прошлого года", - сообщает экономист Карлис Пургайлис.
Снижение главным образом обусловлено ослаблением сектора услуг и сокращением новых заказов впервые за восемь месяцев, тогда как в промышленности оптимизм вырос на фоне перебоев с поставками и роста издержек. В то же время аналитики начинают пересматривать экономические прогнозы, ожидая более высокой инфляции и более медленного роста.
В марте общая деловая активность в еврозоне ослабла, и индекс PMI снизился до 50,5 пункта (с 51,9 пункта в феврале), что отражает влияние конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на энергоресурсы на показатели настроений.
Ухудшение настроений в основном обусловлено сектором услуг, где индекс PMI снизился до 50,1 пункта (с 51,9 в феврале). Новые заказы в этом секторе сократились впервые за восемь месяцев. В то же время в промышленном секторе настроение в марте улучшилось — индекс PMI вырос до 51,4 пункта (с 50,8 в феврале). В отличие от сферы услуг, рост новых заказов способствовал большему оптимизму в промышленности.
Одновременно улучшения в марте были обусловлены и менее благоприятными факторами — война в Иране вызвала перебои в цепочках поставок, и производители сообщили о самом быстром увеличении сроков поставок за последние 3,5 года. Более длительные сроки поставок повышают индекс PMI, поскольку в нормальных условиях это сигнализировало бы о более высокой экономической активности. В марте также наблюдался самый быстрый рост издержек с февраля 2023 года, причем он был более выраженным в промышленном секторе.
Под влиянием роста цен на энергоресурсы потребительские настроения в еврозоне в марте достигли самого низкого уровня с осени 2023 года. Между тем опрошенные Bloomberg аналитики постепенно начали пересматривать прогнозы экономики еврозоны и США — повышая прогнозы инфляции и снижая прогнозы роста.