Днем дешево, вечером дорого: эксперт объяснил, почему избыток энергии не делает вас богаче
Почему днем электричество дешевеет, а вечером резко дорожает? Латвийский эксперт объясняет, как бум солнечных панелей изменил рынок энергии и что нужно делать, чтобы реально экономить.
Резкие колебания цен на электроэнергию в течение дня становятся все более заметными для потребителей. Эксперт в области энергетики Ивар Зариньш объяснил, как стремительное распространение солнечных панелей изменило логику формирования цен и что это означает для домохозяйств.
По его словам, в дневные часы предложение энергии часто превышает спрос: «Это означает, что установленные мощности солнечных панелей уже больше, чем нам необходимо. В те моменты, когда светит солнце, цена электроэнергии резко падает». При этом выгоду получают даже те, у кого нет собственных панелей:
«Это тот выигрыш, который получили все — даже те, кто не установил солнечные панели, потому что в эти моменты мы получаем энергию значительно дешевле».
Однако парадокс в том, что дешевая энергия доступна тогда, когда она меньше всего нужна: «По сути, да — в эти моменты она нам нужна меньше всего. Но это зависит от вашего профиля потребления». Эксперт советует адаптировать повседневные привычки под новые реалии рынка:
«Вы можете заранее предусмотреть, что вечером придете домой, захотите принять душ, и вам понадобится горячая вода — и включить бойлер в дешевые часы, чтобы он нагрел воду».
Отвечая на вопрос о накоплении энергии, Зариньш отметил, что эта сфера активно развивается, но не всегда экономически оправдана: «В ситуации, когда солнечная энергия в часы солнца стоит очень дешево, если вы устанавливали панели, чтобы зарабатывать, вряд ли это получится. Нужно найти способ, как эту дешевую энергию можно накопить и использовать позже, когда она действительно нужна». Самый очевидный способ — аккумуляторы, но у них есть серьезный недостаток: «Да, это эффективно, но это довольно дорогое решение».
Поэтому эксперт предлагает более доступные альтернативы: «Вы можете сразу преобразовывать эту энергию в другой вид — например, использовать солнечную энергию днем, чтобы нагреть воду для вечера». Такой подход требует минимальных вложений: «Нагрев воды значительно дешевле. Вам нужен бойлер и система управления, которая включает его в часы дешевой энергии». Он также отметил, что аналогичный принцип можно применять и для отопления или работы тепловых насосов.
В целом Зариньш подчеркивает, что простая установка солнечных панелей уже не гарантирует выгоды:
«Просто установить панели и радоваться, что они есть, скорее всего, уже не сработает. Возможно, их вообще не нужно устанавливать, потому что независимо от этого днем электроэнергия будет дешевой для всех».
Эксперт делает вывод, что будущее — за комплексными решениями: «Нужно думать комплексно: как вы сами можете выгодно использовать эту энергию — накапливать ее или сразу потреблять».