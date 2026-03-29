Первый маньяк Америки. История Генри Холмса, построившего отель для убийств: в нем нашли останки более двухсот человек
Генри Холмс — настоящее имя Герман Уэбстер Маджетт — был талантливым мошенником и неплохим бизнесменом. На деньги, вырученные от афер со страховками, он построил отель, который стал последним пристанищем для сотен человек. Он осужден за четыре убийства, признался в 27, но мог быть причастен к сотням преступлений. Неизвестно, сколько бы еще просуществовал его конвейер смерти, пока на его след не напали частные сыщики из сыскного агентства Алана Пинкертона в 1895 году. Холмс был казнен и стал первым официально признанным маньяком в Соединенных Штатах.
Дотошный детектив
История расследования деятельности первого маньяка Америки начиналась с поиска мошенника. Из сообщения заключенного Мэриона Хаджспета полиция узнала, что некий господин Генри Холмс обманным путем получил страховку в 10 тысяч долларов за смерть Бенджамина Питезеля. Последний приехал в Филадельфию в августе 1894 года, а через месяц скончался. Через некоторое время появился адвокат Джепт Хау, а затем друг и девятилетняя дочь умершего, которые опознали труп.
Об этой афере полиция и страховая компания узнали лишь потому, что заключенный Хаджспет должен был получить 500 долларов за услугу: в 1894 году он свел своего сокамерника Холмса с изворотливым юристом Хау. Но денег он не получил и решил заложить сокамерника-мошенника. Представители страховой компании, узнав об обмане, обратились в сыскное агентство Алана Пинкертона — в те времена самый продвинутый расследовательский орган Америки.
Дело о страховом мошенничестве принял к производству дотошный и цепкий детектив Патрик Гейер. Он первым делом запросил у всех страховых компаний страны сведения о всех странных случаях по востребованию страховых выплат, особенно связанных со страхованием жизни. Сообщений пришло не очень много. Детектив сразу обратил внимание на случай, который произошел в Нью-Йорке в 1891 году.
30-летний нью-йоркский бизнесмен Генри Холмс застраховал свою жизнь на 20 тысяч долларов. А буквально через два месяца в полицию Род-Айленда поступило сообщение о его убийстве Холмса. По словам свидетелей, убитый незадолго до смерти заселился в отель на берегу океана. Через пару дней он исчез, а еще чуть позже на пляже была найдена обожженная голова. Служащие отеля предположили, что голова принадлежит пропавшему Холмсу.
Через два месяца в отеле появился друг Холмса, который заявил, что имеет доверенность на получение страховки погибшего. Но страховщики зацепились за то, что обстоятельства смерти Холмса так и не были определены. Да и опознание было затруднено. И вообще непонятно, был ли одним и тем же человеком тот, кто застраховал свою жизнь, и тот, чью голову нашли на пляже. Друг Холмса привлек к спору юриста Хау.
Бедный Бенджамин
Детектив Гейер не мог пройти мимо подобных совпадений: одна и та же фамилия, схожие обстоятельства страховой аферы. Похоже, он напал на след мошенника, а возможно, и убийцы. К тому времени у Гейера были все основания предполагать, что Холмс не просто обманул страховщиков, но и убил Бенджамина Питезеля.
Когда Холмс пытался получить страховку в 1891 году, он оставил адрес своего проживания — отель «Замок» в Чикаго. В том же городе проживала и жена Бенджамина Питезеля, убитого в Филадельфии.
Хозяина отеля «Замок», Германа Маджетта, Гейер на месте не застал, как и Генри Холмса. Но ему удалось поговорить с управляющим отеля, и тот сообщил детективу, что господину Холмсу можно оставить послание, которое непременно попадет тому в руки. Детектив так и сделал. И тут же отправился в ближайшее почтовое отделение, чтобы знать, куда именно будет переправлено его письмо.
Вторым шагом детектива Гейера было установление места жительства семьи Питезеля. Оказалось, что женщина и пятеро детей Питезелей выехали из своего старого дома. Но тут опять промелькнуло название отеля «Замок»: соседи сказали, что до своего отъезда в Филадельфию Бенджамин Питезель работал именно там.
Гейер вернулся поговорить с хозяином отеля. Управляющий опять посоветовал оставить письмо. Сыщик так и сделал. После чего снова навестил почтовое отделение. Через несколько дней детектив получил информацию о том, что письма для Холмса и Маджетта переправлялись по одному и тому же адресу в Сент-Луисе. Похоже, что Холмс и Маджетт — одно и то же лицо.
В Сент-Луисе Гейер Маджетта-Холмса не застал. Тот уехал в Детройт, оставив адрес, куда пересылать корреспонденцию. Но и в Детройте сыщику не повезло. Маджетт съехал из съемного дома буквально за пару часов до того, как там появилась полиция. Хозяйка сообщила, что вместе с Гейером путешествуют трое детей.
Это насторожило Гейера: возможно, Маджетт возит с собой детей Питезеля. Осматривая местность вокруг съемного дома в Детройте, детектив обнаружил во дворе глубокую яму. Хозяйка дома вспомнила, что до появления жильцов этой ямы не было. Неужели готовил могилу для детей? К розыску Маджетта были подключены дополнительные силы полиции.
В конце концов Герман Маджетт был арестован в Бостоне. Но со следствием общаться отказался. Ничего не сказал и о детях, с которыми ездил по стране. Их нашел всё тот же Гейер. К сожалению, уже мертвыми. Поиски заняли почти год, и раскрыли страшную историю первого маньяка Америки.
Детектив прошел по следу Маджетта, начиная с 1893 года. Гейер выяснил, что убийца Питезеля довольно долго возил с собой троих детей убитого. В Торонто Маджетт всё-таки избавился от двух сестер, оставив в живых самого маленького из детей, шестилетнего Говарда Питезеля. Но и тот вскоре будет убит. Тела сестер были найдены в яме, которую маньяк выкопал в подвале съемного дома.
Гейер выяснил, что Маджетт возил с собой большой сундук, в котором было отверстие в крышке. В этом сундуке он закрыл девочек и подал через отверстие свечной газ, которым в те времена освещались улицы и дома. Отравление газом было излюбленным способом убийства Маджетта.
Отель «Смерти»
Герман Маджетт родился 16 мая 1860 года в семье почтового служащего города Гилмантон, штат Нью-Гемпшир. С детства он выделялся среди сверстников сообразительностью и хорошей памятью. Но знавшие юного Маджетта отмечали его склонность к жестокому обращению с животными. Сразу после окончания школы он женился на дочери богатого фермера. Вскоре та забеременела, а ее отец оплатил обучение Маджетта в медицинской школе. Но когда в 1880 году он получил диплом врача, то тут же покинул молодую жену и ребенка, чтобы больше никогда с ними не встречаться.
В 1885 году Маджетт впервые появился в Чикаго. Он открыл офис на имя доктора Генри Холмса и начал заниматься бизнесом. Вскоре он познакомился с Миртой Белкнап, дочерью богатого торговца недвижимостью, и очаровал ее. Маджетт всегда имел успех у женщин.
Сразу после свадьбы (его не остановило то, что он не был разведен с первой женой) Маджетт стал предпринимать попытки избавиться от тестя и получить доступ к его состоянию. Он дважды подсыпал в сахарницу мышьяк, пытаясь отравить отца жены. Оба раза неудачно. Жена Мирта, впрочем, догадалась о затее мужа. Состоялся серьезный разговор, после которого Маджетт исчез из Чикаго.
Почти год Маджетт входил в состав банды, которая воровала лошадей в Техасе. Эта деятельность принесла Маджетту довольно крупную сумму денег, которые он вложил в акции первой в мире фабрики по производству копировальной техники «ABC Copier». Это вложение всю жизнь обеспечивало Маджетта вполне неплохим доходом. Но ему требовалось гораздо больше денег. Он уже вынашивал планы по постройке отеля, в котором можно будет безнаказанно предаваться своей настоящей страсти — убийствам.
В мае 1886 года Маджетт стал компаньоном в аптеке на чикагской улице «63 стрит». Хозяин вскоре умер, и доктор Холмс, как его теперь звали, предложил вдове выкупить ее долю, пообещав расплатиться в течение нескольких месяцев. Та согласилась. Но через пару месяцев Маджетт прекратил платить. Вдова требовала денег, грозила полицией, но совершенно неожиданно исчезла.
Вскоре Маджетт продал аптеку и купил участок земли, где развернул строительство отеля. В 1893 году в Чикаго должна была пройти Всемирная ярмарка, приуроченная к 400-летию открытия Америки. Ожидался огромный наплыв туристов, а потому отельный бизнес становился довольно прибыльным.
Как позже выяснят сыщики, Маджетт лично руководил строительством отеля. Причем постоянно менял рабочих и вносил изменения в проект. Когда отель наконец был построен, мало кто мог сказать, что скрывается за стенами. А уж для чего предназначены хитрые лабиринты, стало известно лишь после того, как полиция тщательно обыскала отель.
В подвале отеля глубоко под землей были обнаружены прозекторский стол и небольшой крематорий. Прямо к столу вела труба мусоропровода со второго этажа. Через эту трубу Маджетт спускал в подвал трупы. Некоторые тела шли на изготовление скелетов, которые маньяк позже продавал в медицинские и учебные заведения. А остальные расчленял и уничтожал разными способами.
В соседнем с «прозекторской» помещении стояло несколько ванн, в одной из которых была серная кислота. Как и более поздний «коллега» Маджетта Джон Хейг, американский маньяк тоже растворял трупы в кислоте. Но в отличие от Хейга, Маджетт знал химию и понимал: для того чтобы предотвратить выделение ядовитых испарений во время химической реакции растворения человеческого тела в кислоте, необходимо, чтобы в трупе было как можно меньше жидкости. А потому, прежде чем поместить тело в кислоту, Маджетт выдерживал тела в негашеной извести.
В еще одной подвальной комнате обнаружилась дыба. Как позже расскажет Маджетт, он не верил в теорию Дарвина о происхождении человека, а считал, что люди произошли от потомков расы гигантов. И чтобы подтвердить эту теорию, Маджетт подвешивал жертв на дыбу и пытался «увеличить» их рост вдвое. Но как признался сам маньяк, ему так и не удалось увеличить ни одного человека.
На втором этаже «Замка» полицейские обнаружили несколько комнат, стены которых были обиты железом, а сверху оклеены обоями. Таким образом Маджетт создавал герметичные газовые камеры. Когда в эти комнаты заселялись постояльцы, он пускал туда свечной газ. После чего спускал трупы в подвал.
Еще полицейские обнаружили в отеле странную комнату, которая явно не предназначалась для проживания. После того как были разобраны стены, стало понятно, что это банковский сейф, вмурованный в конструкцию отеля. В этом сейфе, являющемся абсолютно герметичным, Маджетт любил запирать своих бывших любовниц. Из-за довольно большой площади сейфа кислорода жертвам хватало примерно на три часа.
Здание действующего почтового отделения района Инглвуд в Чикаго, построенное в 1939 году на месте снесённого «Замка убийств» Холмса, 2016 год. Фото: Marlin Keesler / Wikimedia (CC BY 2.0)
Отель «Замок» был разобран буквально по камешку. Полицейские и судебные эксперты обнаружили в различных местах останки более 200 человек. Сам Маджетт отказывался сотрудничать со следствием. Но после того как присяжные признали его виновным в убийстве Бенджамина Питезеля, а губернатор отклонил прошение о помиловании, маньяк попытался хоть как-то продлить свою жизнь. Он предложил газетчикам рассказать о своих преступлениях, потребовав за это 10 тысяч долларов.
Он признался в убийстве 27 человек, подробно описав каждое. А когда маньяку объявили, что казнь состоится буквально на днях, он заявил прессе, что готов рассказать еще о ста убийствах. Журналисты обратились к губернатору с просьбой отсрочить казнь, но губернатор отказал. Маньяк был повешен 7 мая 1896 года. Согласно его воле, труп был залит цементом и только после этого захоронен: Маджетт опасался, что его тело могут выкрасть, чтобы сделать мумию или скелет для изучения.