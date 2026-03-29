Первый маньяк Америки. История Генри Холмса, построившего отель для убийств: в нем нашли останки более двухсот человек

Он признался в убийстве 27 человек, подробно описав каждое. А когда маньяку объявили, что казнь состоится буквально на днях, он заявил прессе, что готов рассказать еще о ста убийствах. Журналисты обратились к губернатору с просьбой отсрочить казнь, но губернатор отказал. Маньяк был повешен 7 мая 1896 года. Согласно его воле, труп был залит цементом и только после этого захоронен: Маджетт опасался, что его тело могут выкрасть, чтобы сделать мумию или скелет для изучения.