На фоне новостей из Швеции в Латвии заговорили о запасе, который лучше иметь каждому
Недавно стало известно, что Швеция призывает граждан запасаться наличными, едой и топливом — на случай кризиса. Это вызвало вопросы: стоит ли и жителям Латвии готовиться к худшему или повода для тревоги нет?
Швеция усиливает готовность к возможным кризисным ситуациям, призывая жителей заранее запасаться продуктами, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, стоит ли латвийцам действовать так же, обсудили в эфире передачи «Preses klubs» на TV24.
Эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис подчеркнул, что в подобных рекомендациях не стоит искать скрытых сигналов о надвигающейся катастрофе.
«Я надеюсь, что нет такого, что шведы знают что-то, чего не знаем мы, и действительно готовятся к серьезной катастрофе», — отметил он.
По словам специалиста, о характере этих рекомендаций можно судить по суммам, которые предлагается держать дома. В Швеции речь идет примерно о 1000 кронах, что составляет около 100 евро. «Если у нас учитывать уровень доходов, это было бы примерно 50 евро. Это не о том, чтобы снимать тысячи. Это сумма, чтобы прожить пару дней, если что-то случится», — пояснил Херманис.
Эксперт считает, что речь идет скорее о превентивной и разъяснительной кампании, направленной на повышение готовности общества к непредвиденным ситуациям. «И, на наш взгляд, у нас тоже должны быть такие меры — чтобы люди понимали, что им нужно в кризисной ситуации», — сказал он. При этом он подчеркнул, что речь не идет о панических закупках и создании больших запасов.
«Не о том, чтобы заполнять шкафы гречкой. Важно на уровне понимания — чтобы у людей было немного наличных, какая-то еда, возможно, канистра с бензином, у кого-то — электрогенератор», — добавил эксперт.
Херманис также отметил, что предусмотреть все возможные сценарии невозможно, однако базовая готовность может помочь справиться с краткосрочными трудностями. «Могут быть разные ситуации, и мы не можем предусмотреть все», — резюмировал он.