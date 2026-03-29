Какие происшествия обходятся бизнесу в Латвии особенно дорого?
Данные страхового акционерного общества BTA Baltic Insurance Company за последние три года показывают, что коммерческой недвижимости чаще всего причиняется ущерб в результате противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий и вандализма. К примеру, 290 тысяч евро компенсации было выплачено за здание, пострадавшее во время шторма: у него была повреждена крыша и фасад, выбиты стекла, намокли полы. Как поясняет директор департамента страховых выплат BTA Иво Данче, когда бедствие затрагивает коммерческий объект, это приносит значительные убытки не только самому имуществу, но и бизнесу в целом, поскольку нередко повреждается критически важное для работы оборудование, прерывается производство или оказание услуг, а также ставятся под угрозу обязательства перед клиентами и партнерами.
С 2023 года больше всего страховых заявок было подано по случаям повреждения имущества из-за противоправных действий третьих лиц — краж, умышленной порчи и последствий вандализма. В то же время самые крупные страховые выплаты были произведены за коммерческие объекты, пострадавшие при пожарах и штормах.
Самые большие убытки приносит огонь
Пожар — одно из самых разрушительных бедствий, которое может затронуть коммерческую недвижимость, поскольку в этом случае страдают не только конструкции здания, но и критически важные для основной деятельности предприятия ресурсы. Огонь и высокая температура могут безвозвратно повредить производственное оборудование, документы и IT-инфраструктуру, а работы по тушению наносят дополнительный ущерб даже тем помещениям, которых пламя напрямую не коснулось. За последние три года BTA выплатила по 11 крупнейшим пожарам в сфере страхования коммерческой недвижимости более 3,7 млн евро, при этом самая крупная выплата — 2 млн евро — была произведена за уничтоженное огнем производство.
«Пожар часто означает не только прямые материальные убытки, но и длительную остановку работы предприятия, падение доходов, невозможность выполнять договорные обязательства и, как следствие, репутационные риски, последствия которых могут ощущаться еще долго после самого происшествия. Именно совокупность этих обстоятельств и объясняет, почему выплаты за ущерб от пожаров в коммерческой недвижимости достигают очень больших сумм, а если надлежащего страхования нет — бизнес может не выжить», — поясняет Иво Данче.
Воры уносят ювелирные изделия и трансформаторную подстанцию
В магазинах, офисах, складах и ангарах хранятся различные ценности, важные для предприятий, в том числе еще не реализованный товар и оборудование. Поэтому такие объекты попадают в поле зрения воров. Например, в одном из случаев злоумышленники проникли на склад и похитили принадлежащие компании товары. По этому происшествию BTA выплатила страховое возмещение в размере 37 тысяч евро.
В другом случае воры проникли в ювелирный магазин в Огре, разбив входные двери и стекла витрин, похитив золотые украшения и повредив другие товары. За этот инцидент была выплачена компенсация в размере 23 тысяч евро. Еще в одном коммерческом объекте злоумышленники увезли трансформаторную подстанцию, подключенную к электросети на территории недвижимости. За причиненный ущерб была выплачена компенсация в размере 22 тысяч евро.
Ливни затапливают помещения, а поврежденное оборудование и простой увеличивают убытки
В последние годы большой ущерб коммерческой недвижимости наносят и стихийные бедствия, особенно летние штормы, ливни и сильный ветер. Самую крупную выплату за ущерб от стихии BTA произвела в размере 290 тысяч евро за здание, пострадавшее во время шторма: у него были повреждены крыша и фасад, выбиты стекла, намокли полы и возникли другие повреждения. В свою очередь, 140 тысяч евро компенсации было выплачено за здание, пострадавшее во время шторма, у которого во время сильного дождя затопило подвальный этаж площадью 1800 квадратных метров. Учитывая, что уровень воды достигал 60 сантиметров и держался три дня, были повреждены также потолки, стены и электропроводка. «При ливнях и затоплениях значительную часть общего ущерба составляют именно поврежденное оборудование, инженерные системы и электропроводка, восстановление которых обходится дорого и занимает много времени. Если вода долго остается в помещениях, повреждаются не только полы и стены, но и скрытые конструкции, что существенно увеличивает сумму компенсации. Как и после пожаров, в таких случаях предприятия нередко сталкиваются с остановкой деятельности, закрытием производств или складов и перебоями в логистике, что дополнительно увеличивает общий ущерб. Поэтому своевременная оценка рисков и профилактические меры так же важны, как и соответствующее страховое покрытие», — говорит Иво Данче.