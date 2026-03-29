Какие происшествия обходятся бизнесу в Латвии особенно дорого?

В последние годы большой ущерб коммерческой недвижимости наносят и стихийные бедствия, особенно летние штормы, ливни и сильный ветер. Самую крупную выплату за ущерб от стихии BTA произвела в размере 290 тысяч евро за здание, пострадавшее во время шторма: у него были повреждены крыша и фасад, выбиты стекла, намокли полы и возникли другие повреждения. В свою очередь, 140 тысяч евро компенсации было выплачено за здание, пострадавшее во время шторма, у которого во время сильного дождя затопило подвальный этаж площадью 1800 квадратных метров. Учитывая, что уровень воды достигал 60 сантиметров и держался три дня, были повреждены также потолки, стены и электропроводка. «При ливнях и затоплениях значительную часть общего ущерба составляют именно поврежденное оборудование, инженерные системы и электропроводка, восстановление которых обходится дорого и занимает много времени. Если вода долго остается в помещениях, повреждаются не только полы и стены, но и скрытые конструкции, что существенно увеличивает сумму компенсации. Как и после пожаров, в таких случаях предприятия нередко сталкиваются с остановкой деятельности, закрытием производств или складов и перебоями в логистике, что дополнительно увеличивает общий ущерб. Поэтому своевременная оценка рисков и профилактические меры так же важны, как и соответствующее страховое покрытие», — говорит Иво Данче.