Эта зима помогла латвийским горнолыжным курортам выйти из кризиса

Страдиньш отметил, что благодаря производству искусственного снега удается самостоятельно обеспечивать зимние условия. Он подчеркнул, что сезона без зимы не было, хотя менее десяти лет назад был сезон, когда работа велась всего два выходных. Сейчас хорошим считается сезон длительностью два–два с половиной месяца. В будущем планируются инвестиции в оборудование для производства снега, так как преимущество получают те, кто может обеспечить снег раньше других.