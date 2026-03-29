Эта зима помогла латвийским горнолыжным курортам выйти из кризиса
Зима без оттепелей стала подарком для лыжных трасс Латвии. Посещаемость выросла, но сезон снова оказался короче обычного — бизнес все сильнее зависит от капризов погоды.
Представители лыжных трасс в Латвии в целом оценивают прошедший сезон как успешный. Владелец «Гайзинькалнса» в Мадонском крае Юрис Страдиньш отметил, что сезон был хорошим. Он не был отличным, но по сравнению с предыдущим — несравнимо лучше. Декабрь оказался слишком теплым, январь и февраль — слишком холодными для комфорта посетителей, а весна наступила слишком быстро. Позже, когда люди привыкли к холоду, ситуация стабилизировалась.
Обычно сезон длится весь март и нередко продолжается в апреле, однако ни в этом, ни в прошлом году этого не произошло. Это главная причина, почему сезон нельзя назвать идеальным.
Посещаемость была достаточной: проводились мероприятия и соревнования, спрос был выше, чем в прошлом году, хотя продолжительность сезона была похожей. Основное отличие — в прошлом году была оттепель. После завершения сезона на горе еще оставалось достаточно снега, но с его исчезновением в городах исчезает и интерес к катанию.
Страдиньш отметил, что благодаря производству искусственного снега удается самостоятельно обеспечивать зимние условия. Он подчеркнул, что сезона без зимы не было, хотя менее десяти лет назад был сезон, когда работа велась всего два выходных. Сейчас хорошим считается сезон длительностью два–два с половиной месяца. В будущем планируются инвестиции в оборудование для производства снега, так как преимущество получают те, кто может обеспечить снег раньше других.
Представители «Риекстукалнса» в Кекавском крае заявили, что это была одна из самых успешных зим в истории комплекса, поскольку зима без оттепелей — редкость для Латвии. Спрос, особенно в начале сезона, был высоким, а посещаемость приблизилась к рекордной. После короткой зимы прошлого года люди стремились не упустить возможность покататься. Даже при возможных неудачных сезонах в будущем курорт продолжит работу, так как уже переживал периоды с несколькими слабыми сезонами подряд.
В этом году посетители смогли оценить ранее сделанные инвестиции: построены новые трассы, дополнительное здание проката, кафе и технические помещения. На следующий год новых проектов не запланировано, но в будущем появится еще одна трасса.
Представители «Милзкалнса» в Тукумском крае также отметили, что сезон был успешным, поскольку отсутствие оттепелей является большим преимуществом для отрасли. Спрос был высоким, особенно в начале сезона, однако затем выровнялся. Когда стало понятно, что зима стабильна, посетители начали выбирать более удобное время для катания.
Опыт показывает, что зимы возвращаются, и перерыв более чем на три сезона не наблюдается. Летом развивается альтернативный бизнес, что помогает сбалансировать финансы, поэтому «Милзкалнс» не планирует прекращать работу. В прошлом сезоне там обновили кафе, а инвентарь частично обновляется ежегодно. На следующий сезон нововведений не планируется, но трасса продолжит работу.