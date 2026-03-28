"Все думают, что это какая-то безобидная детская болезнь": в Латвии предупреждают о тяжелых последствиях кори

Вспышка кори в Латвии продолжается, и зарегистрировано уже 29 случаев заболевания, сообщил вчера Центр профилактики и контроля заболеваний. По данным SPKC, заболели десять детей в возрасте от шести до десяти лет и еще десять - в возрасте от 11 до 15 лет. Остальные - взрослые, в том числе один в возрастной группе 31-35-лет, два в группе 36-40-лет, три в группе 41-45 лет и три в группе 46-50-лет.