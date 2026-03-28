"Все думают, что это какая-то безобидная детская болезнь": в Латвии предупреждают о тяжелых последствиях кори
В Латвии зафиксирована вспышка кори, и специалисты предупреждают: болезнь вовсе не так безобидна, как многие думают — риск осложнений высок, а заразиться могут не только дети, но и взрослые.
Вспышка кори в Латвии продолжается, и зарегистрировано уже 29 случаев заболевания, сообщил вчера Центр профилактики и контроля заболеваний. По данным SPKC, заболели десять детей в возрасте от шести до десяти лет и еще десять - в возрасте от 11 до 15 лет. Остальные - взрослые, в том числе один в возрастной группе 31-35-лет, два в группе 36-40-лет, три в группе 41-45 лет и три в группе 46-50-лет.
При этом в Латвии сохраняется опасная тенденция — несмотря на наличие эффективной вакцины, в обществе по-прежнему распространено мнение, что корь является безобидной детской болезнью. Однако специалисты предупреждают: это заблуждение может иметь серьезные последствия.
Представитель SPKC Сигита Гейда в эфире TV24 подчеркнула: «Очень трудно ответить, почему жители Латвии хотят думать, что корь — это действительно какая-то безобидная детская болезнь, после которой не возникает никаких осложнений».
По ее словам, течение болезни может быть непредсказуемым: «Всегда нужно быть очень внимательными и осторожными, потому что мы никогда не можем знать, как может развиваться течение этой болезни».
Именно риск осложнений является главной причиной обеспокоенности специалистов: «Наша тревога и то, что мы информируем жителей о вспышках кори, связано именно с риском осложнений, которые могут развиться». Гейда также напомнила, что существует надёжная защита: «Против кори есть очень хорошая и эффективная вакцина, которая защищает от заражения».
Отвечая на вопрос, могут ли заболеть взрослые, она подчеркнула: «Взрослые тоже могут заболеть, конечно».
При этом она объяснила, почему корь часто воспринимается как детская болезнь: «Если мы говорим о детской болезни, то вакцинация в Латвии начинается в возрасте 12–15 месяцев, а вторая прививка делается в семь лет. Мы надеемся, что взрослые получили эту вакцину в детстве и у них сформировался иммунитет».
Тем временем эпидемиологическая ситуация вызывает тревогу. Специалисты предупреждают, что риск дальнейшего распространения инфекции остаётся высоким, особенно среди невакцинированных людей. При этом полностью установить круг контактных лиц невозможно, особенно в общественных местах.
SPKC призывает родителей и семейных врачей проверить вакцинацию детей. Первая прививка должна проводиться в возрасте 12–15 месяцев, ревакцинация — в семь лет. Если вакцинация не была сделана вовремя, её можно бесплатно получить до 25 лет.
Медики напоминают, что корь — крайне заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. Заразиться можно не только при прямом контакте, но и находясь в помещении, где больной находился в течение последних двух часов.
При появлении симптомов — высокой температуры, насморка, кашля, покраснения глаз и характерной сыпи — рекомендуется оставаться дома, связаться с врачом и строго соблюдать его указания.
На фоне вспышки специалисты призывают отказаться от мифов и ответственно относиться к своему здоровью, поскольку цена ошибки может оказаться слишком высокой.