Латвия заняла первое место в ЕС по одному из самых неприятных параметров, измеряющих отсталость страны
В 2023 году в ЕС около 1,0 млн человек в возрасте до 75 лет умерли от заболеваний и состояний, которые можно было вылечить или предотвратить. Увы, в Латвии дела с этим самые худшие во всей Европе.
Как сообщает Eurostat, из вышеуказанных случаев в ЕС 376 434 смерти были связаны с излечимыми заболеваниями и состояниями, которых можно было избежать при наличии качественной медицинской помощи, тогда как 655 321 случай связан с предотвратимыми заболеваниями, которых можно было избежать благодаря эффективным мерам общественного здравоохранения.
Стандартизированный коэффициент смертности от всех предотвратимых причин составил 237,7 случая на 100 000 жителей: 86,8 — от излечимых и 150,9 — от предотвратимых заболеваний.
Наиболее частой причиной смерти среди излечимых заболеваний была ишемическая болезнь сердца — 72 845 случаев (16,6 на 100 000 жителей). Следует отметить, что ишемическая болезнь сердца относится как к излечимым, так и к предотвратимым состояниям, поэтому общее число смертей (145 689) распределено между этими двумя категориями. Второй по частоте причиной смерти среди излечимых состояний стал колоректальный рак — 56 993 случая (13,0 на 100 000 жителей), за ним следует рак молочной железы у женщин — 39 989 случаев (9,2 на 100 000 жителей).
Среди предотвратимых заболеваний наиболее частыми причинами смерти были рак легких — 135 584 случая (30,8 на 100 000 жителей), ишемическая болезнь сердца — 72 845 случаев (16,6 на 100 000 жителей), а также расстройства и отравления, связанные с употреблением алкоголя — 50 593 случая (11,7 на 100 000 жителей).
В 2023 году уровень смертности от предотвратимых заболеваний значительно различался по странам ЕС. В Латвии был зафиксирован самый высокий показатель — 498,5 случая на 100 000 жителей, из них 189,5 — излечимые и 309,0 — предотвратимые причины. В Венгрии зарегистрировано 472,7 случая (172,3 — излечимые и 300,4 — предотвратимые), а в Румынии — 463,7 случая (199,7 — излечимые и 264,0 — предотвратимые).
Самые низкие показатели смертности от предотвратимых причин зафиксированы на Кипре — 152,6 на 100 000 жителей (62,9 — излечимые и 89,7 — предотвратимые), в Люксембурге — 157,6 (51,7 и 105,9 соответственно) и в Италии — 160,3 (61,9 и 98,4 соответственно).
