Кто-то захотел присесть! В Саласпилсе украли новые скамейки за тысячи евро
Едва в Саласпилсе успели благоустроить новую зону отдыха, как ее уже разграбили — неизвестные украли скамейки за тысячи евро, вызвав волну возмущения и разговоры о падении общественных нравов.
В Саласпилсском крае произошёл резонансный случай, который многие жители уже называют тревожным сигналом о состоянии общества. В популярной зоне отдыха на острове Зирню были украдены недавно установленные скамейки.
Муниципалитет сообщает: «Информируем, что в зоне отдыха на острове Зирню были украдены обе недавно установленные скамейки из композитного материала, общая стоимость которых составляет примерно 2550 евро».
Особое возмущение вызывает тот факт, что место было благоустроено совсем недавно. Там появился современный веломаршрут длиной более одного километра — от обходной дороги A5 у Рижской ГЭС до конца острова, а также оборудована зона отдыха: «Напоминаем, что это место было благоустроено совсем недавно — создана велосипедная дорожка, установлены скамейки, велостойка и урны».
Однако вместо бережного отношения к общественному пространству произошло откровенное хищение. Подобные случаи всё чаще вызывают обсуждения о падении нравов и отсутствии уважения к общей собственности. Муниципалитет намерен обратиться в полицию.
Жителей призывают не оставаться равнодушными и помочь в расследовании: «Если у вас есть какая-либо информация об этом случае или вы заметили подозрительные действия на указанной территории, просим сообщить, позвонив по телефону 112». Муниципальная полиция Саласпилса призывает жителей быть внимательными и при обнаружении подозрительных действий незамедлительно сообщать по телефону 67980033.
В завершение власти обращаются к обществу с просьбой задуматься о происходящем: «Давайте беречь и уважать совместно созданную среду!»
На критику комментаторов о высокой стоимости скамеек, представители самоуправления ответили, что стоимость украденного муниципального имущества рассчитывается с вклучением общих расходов на строительство (проектирование, монтаж, строительный надзор и т.д ) а также НДС.