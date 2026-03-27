25-летняя девушка, пережившая изнасилование, добилась права на эвтаназию и ушла из жизни
История 25-летней Ноэлии Кастильо Рамос стала одной из самых резонансных в Испании: тяжелая травма, почти два года судебных споров, конфликт с семьей привели к решению, которое вызвало острые общественные дискуссии.
В четверг в Испании завершилась одна из самых обсуждаемых и трагичных историй последних лет — 25-летняя Ноэлия Кастильо Рамос прошла процедуру эвтаназии после почти двух лет судебной борьбы за это право. Эвтаназия и ассистированный уход из жизни легализованы в Испании с 2021 года. Для получения разрешения необходимо пройти несколько этапов медицинской и юридической проверки.
Девушка умерла 26 марта 2026 года в медицинском учреждении в городе Сант-Пере-де-Рибес в Каталонии. Ради возможности самостоятельно уйти из жизни ей пришлось ждать 601 день — через решения врачебных комиссий, судов и международных инстанций.
Травма, изменившая жизнь
Жизнь Ноэлии с детства была сложной. Ее родители страдали зависимостями, семья распалась, и с раннего возраста она жила в приютах под опекой властей Каталонии. После совершеннолетия девушка переехала в социальный центр, где стала жертвой группового изнасилования. Это событие стало переломным моментом.
Через несколько дней после случившегося она попыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна. Ноэлия выжила, однако получила тяжелые травмы и частичный паралич. Ее состояние врачи признали необратимым: постоянная сильная боль, ограниченная подвижность и зависимость от посторонней помощи.
Решение об эвтаназии
В 2024 году Ноэлия подала запрос на эвтаназию. Медицинская комиссия признала, что она соответствует всем критериям: дееспособна, осознает свое решение и испытывает тяжелые, неизлечимые страдания.
В одном из интервью она объясняла свой выбор:
«Никто из моей семьи не поддерживает эвтаназию. Конечно, ведь я — одна из опор семьи. Я уйду, а вы останетесь здесь со всей этой болью. Но я думаю: а как же вся боль, которую я переживала все эти годы? Я просто хочу уйти с миром и перестать страдать — и все».
Она также просила провести процедуру без присутствия близких: «Я сказала семье, что они приглашены прийти попрощаться, но не тогда, когда мне собираются сделать инъекцию. Я не хочу, чтобы кто-то был внутри, я не хочу, чтобы они видели, как я закрываю глаза».
Борьба с семьей и судами
Отец девушки пытался остановить процесс, утверждая, что из-за боли, медикаментов и психологического состояния она не может принимать самостоятельные решения. Его поддержала консервативная организация Abogados Cristianos. Судебное разбирательство длилось почти два года. Однако суды разных уровней — от региональных до Верховного и Конституционного суда Испании — признали Ноэлию дееспособной и подтвердили ее право на эвтаназию.
Позднее эту позицию поддержал и Европейский суд по правам человека.
Последние дни и реакция
Накануне процедуры девушка дала последнее интервью, в котором спокойно повторяла: «Я могу решать за себя».
В день эвтаназии у медицинского учреждения прошла молитвенная акция, организованная активистами, поддерживавшими ее отца. После ее смерти они написали: «Мы просим молиться за ее душу и ее семью. Покойся с миром».
Ноэлия стала самой молодой жительницей Испании, прошедшей процедуру эвтаназии с момента ее легализации в 2021 году.