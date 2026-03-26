Снял себя за рулем и выложил в интернете: полиция объясняет, что может ждать инфлюенсеров за нарушения правил

Jauns.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить, какие последствия может иметь такое поведение. Представитель полиции указал, что управление транспортным средством с одновременным использованием мобильного телефона, а также любое другое отвлечение внимания от дороги существенно угрожает безопасности дорожного движения и может рассматриваться как административное правонарушение. «Такие действия могут квалифицироваться как правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность», — поясняет Государственная полиция, подчеркивая, что использование ремней безопасности в транспортном средстве является обязательным требованием как для водителя, так и для пассажиров. Непристегивание считается административным правонарушением, которое может привести к наложению штрафа.