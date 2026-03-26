Снял себя за рулем и выложил в интернете: полиция объясняет, что может ждать инфлюенсеров за нарушения правил
Социальные сети стали значимой платформой, где многие люди делятся своими повседневными событиями и переживаниями. Однако все чаще можно наблюдать тенденцию, которая вызывает серьезную обеспокоенность по поводу безопасности дорожного движения. Различные так называемые инфлюенсеры снимают себя за рулем, разговаривая или что-то рассказывая своим подписчикам, и кажется, что они полностью игнорируют меры, необходимые для безопасного вождения.
Такое поведение — это не только безответственное отношение к безопасности дорожного движения, но и серьезный риск не только для водителя, но и для других участников движения. Съемка за рулем с использованием мобильного телефона без системы hands-free отвлекает внимание от дороги, что может привести к авариям и другим серьезным происшествиям.
Аналогичные наблюдения есть и в отношении непристегивания ремней безопасности. Все чаще люди публикуют в социальных сетях видео, на которых видно, как они едут без ремней. Такое поведение не только угрожает их собственному здоровью, но и свидетельствует о пренебрежении правилами дорожного движения.
Jauns.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить, какие последствия может иметь такое поведение. Представитель полиции указал, что управление транспортным средством с одновременным использованием мобильного телефона, а также любое другое отвлечение внимания от дороги существенно угрожает безопасности дорожного движения и может рассматриваться как административное правонарушение. «Такие действия могут квалифицироваться как правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность», — поясняет Государственная полиция, подчеркивая, что использование ремней безопасности в транспортном средстве является обязательным требованием как для водителя, так и для пассажиров. Непристегивание считается административным правонарушением, которое может привести к наложению штрафа.
Государственная полиция также напоминает, что если в социальных сетях публикуются материалы, в которых четко видны нарушения правил дорожного движения, например видео или фото, демонстрирующие действия водителя, возможно начать процесс по делу об административном правонарушении.
«Если в распоряжение полиции поступают материалы, на которых ясно видно нарушение, возможно начать процесс по делу об административном правонарушении, оценивая все обстоятельства дела», — подчеркнул представитель полиции. Не требуется, чтобы правонарушение было зафиксировано непосредственно на месте, поскольку видео и фото могут служить основанием для начала процесса.
Как указывает Государственная полиция, каждый случай оценивается индивидуально с учетом достаточности и достоверности доказательств. Это означает, что в зависимости от конкретных обстоятельств могут применяться различные санкции.
Полиция призывает жителей быть ответственными и соблюдать правила дорожного движения, подчеркивая, что демонстрация опасного поведения в социальных сетях не только угрожает самому человеку и другим участникам движения, но и способствует нормализации такого поведения в обществе. Общество необходимо призывать к осознанному и ответственному поведению, чтобы мы все вместе формировали более безопасное дорожное движение.
Тем временем, продолжая следить за содержанием социальных сетей, важно помнить, что каждый из нас несет ответственность не только за свою безопасность, но и за других участников дорожного движения. Мелочи могут оказаться жизненно опасными, и социальные сети ни в коем случае не должны становиться местом, где нормализуется пренебрежение безопасностью дорожного движения.