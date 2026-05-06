Водитель выехал на встречную полосу сознательно? Новые подробности страшной аварии на Видземском шоссе
В начале выходных трагическое ДТП произошло в Гауйиенской волости на Видземском шоссе. Лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль и легковой автомобиль Audi. Водитель легковой машины, 43-летний мужчина, погиб на месте.
После тяжелого столкновения дорога была полностью заблокирована на несколько часов. Обломки легкового автомобиля были разбросаны по всему шоссе, и по ним было трудно понять, что раньше это была одна целая машина. Кабина грузовика также получила значительные повреждения, что нетипично для столкновения с легковым автомобилем, сообщает "Degpunktā".
Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис обратил внимание, что видимые на месте аварии последствия указывают на значительное превышение скорости со стороны водителя легкового автомобиля. После столкновения машина фактически распалась на части.
Обстоятельства трагического ДТП сейчас выясняет следствие. Одна из версий допускает, что водитель Audi мог принять решение выехать на встречную полосу сознательно.