ВИДЕО: тяжелая авария на Видземском шоссе; погиб человек
В пятницу утром в Смилтенском крае, в Гауйенской волости, в дорожно-транспортном происшествии на Видземском шоссе погиб человек, свидетельствует первоначальная информация, имеющаяся в распоряжении Государственной полиции.

В аварии участвовали два транспортных средства — грузовой автомобиль и легковой автомобиль марки Audi. Из-за ДТП движение на месте происшествия сейчас заблокировано.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, один из участников аварии к моменту прибытия медиков уже был мертв. На месте происшествия медики осмотрели еще одного пострадавшего, однако он отказался от дальнейшей госпитализации.

Latvijas Valsts ceļi сообщает, что ДТП произошло на 157-м километре Видземского шоссе.

