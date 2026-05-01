Кадр с места событий.
Сегодня 10:50
ВИДЕО: тяжелая авария на Видземском шоссе; погиб человек
В пятницу утром в Смилтенском крае, в Гауйенской волости, в дорожно-транспортном происшествии на Видземском шоссе погиб человек, свидетельствует первоначальная информация, имеющаяся в распоряжении Государственной полиции.
В аварии участвовали два транспортных средства — грузовой автомобиль и легковой автомобиль марки Audi. Из-за ДТП движение на месте происшествия сейчас заблокировано.
Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, один из участников аварии к моменту прибытия медиков уже был мертв. На месте происшествия медики осмотрели еще одного пострадавшего, однако он отказался от дальнейшей госпитализации.
Latvijas Valsts ceļi сообщает, что ДТП произошло на 157-м километре Видземского шоссе.