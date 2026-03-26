"Худший сценарий - результатов придется ждать неделю!" Из-за аферы с IT-закупками возможны проблемы с реестром избирателей
В связи с делом о мошенничестве при закупках в сфере информационных технологий председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис и министр смарт-администрации и регионального развития Раймондс Чударс не исключают возможные проблемы с электронным онлайн-реестром избирателей.
В эфире программы "Kas notiek Latvijā?" Марис Звиедрис выразил надежду, что вопрос ручного подсчета голосов всем ясен. При этом, обозначая другие возможные риски, он отметил, что система состоит из девяти модулей, которые можно разделить еще детальнее. Однако одним из ключевых элементов, способных повлиять как на избирателей, так и на политиков, ожидающих результатов, является именно электронный онлайн-реестр избирателей.
Звиедрис подчеркнул, что на данный момент нет признаков того, что система не будет работать, однако существует несколько сценариев действий на случай сбоя.
«Худшее, что может произойти, если не будут внесены изменения в законы, — это то, что результатов выборов придется ждать дольше, несколько дней, возможно, даже неделю», — допустил он.
Отвечая на вопрос журналиста, Чударс также признал наличие такого риска. Он пояснил, что обе системы — электронный онлайн-реестр избирателей и информационная система выборной платформы (VELIS) — уже использовались на предыдущих выборах.
«И текущий контракт предусматривает их доработку или адаптацию к парламентским выборам в октябре», — отметил министр.
По его словам, остается вопрос, что произойдет, если в отношении конкретной компании возникнут обстоятельства, мешающие ей выполнять свои обязательства.
Звиедрис добавил, что у каждого кризиса есть как минимум три решения, включая использование удостоверений избирателя.
В той же программе, комментируя отстранение заместителя директора Государственного агентства цифрового развития (VDAA) Арвиса Ширакcа, заместитель директора агентства по вопросам электронного управления Эгита Рудзите пояснила, что агентство запросило у правоохранительных органов дополнительную информацию. Чтобы не навредить дальнейшей работе, Ширакc был отстранен, так как участвует в процессах госзакупок.
Также у правоохранительных органов запрошены дополнительные сведения по ряду контрактов.
«Мы ждем, желательно до пятницы, чтобы понять, можем ли продолжать этот контракт или есть ограничения», — сказала Рудзите.
Чударс, в свою очередь, комментируя отстранение госсекретаря министерства Эдвинса Балшевицса в рамках расследования KNAB, отметил, что министерство запросило информацию о возможности дальнейшего пребывания чиновника в должности.
Также было запрошено разъяснение, имеются ли данные о возможной дисциплинарной ответственности.
Отвечая на вопрос о возможном отстранении других лиц, например директора VDAA, министр заявил, что рассматривал такой вариант, однако ситуации различаются.
«Обращаю внимание, что в рамках уголовного процесса действия могут быть разного характера. Возможна ситуация, когда человек дает показания, но не имеет процессуального статуса», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Государственная полиция Латвии в рамках уголовного дела, начатого Европейской прокуратурой, задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве при IT-закупках на сумму 1,5 млн евро, включая государственных должностных лиц.
В рамках дела в качестве меры пресечения арест применен к специалисту по госзакупкам Айнару Бидерсу, бывшему директору VDAA Йорену Лиопе и владельцу группы компаний Corporate Solutions Айгарсу Церусу.
Министерство сообщения на этой неделе отстранило Бидерса от исполнения обязанностей до выяснения обстоятельств.
Уголовное дело было начато в конце прошлого года и квалифицировано по статьям о мошенничестве в крупном размере организованной группой и легализации преступных доходов.
По данным следствия, организованная группа заключила незаконное тайное соглашение для определения победителей в госзакупках как минимум по шести проектам, финансируемым из Европейского фонда регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Есть подозрения, что контракты обеспечивались при содействии государственных должностных лиц, а незаконная прибыль распределялась между участниками.
В пресс-релизе Европейской прокуратуры отмечалось, что реализация некоторых проектов может представлять потенциальные риски для национальной безопасности, так как способна повлиять на выборы и демократические процессы.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, ознакомившись с этой информацией, заявил, что она вызывает вопросы о безопасности выборов и надежности подсчета голосов. Он призвал рассмотреть возможность ручного подсчета, не полагаясь на IT-системы. Сейм планирует принять решение по этому вопросу в четверг.
Программа «de facto» Латвийского телевидения сообщила, что в центре расследования — закупка VDAA «Консультационные услуги и услуги по контролю качества разработки программного обеспечения и документации», по итогам которой было заключено соглашение с компаниями Agile & Co, Corporate Consulting, Ernst & Young Baltic и PricewaterhouseCoopers.
По данным следствия, одним из ключевых участников группы мог быть Айнар Бидерс, который, предположительно, разработал техническую спецификацию закупки таким образом, чтобы обеспечить победу определенных компаний.
Также сообщается, что Йорен Лиопа, будучи руководителем агентства, даже после отстранения встречался с представителями компаний для распределения работ.
Среди возможных участников схемы также называются представители PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young Baltic и Agile & Co, которые, по версии следствия, могли заранее договориться о распределении заказов.