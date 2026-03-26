В Латвии заметно снизилось число людей, которые идут на работу больными
Жители Латвии стали заметно реже выходить на работу больными: если в 2019 году так поступали 31% опрошенных, то теперь — 15%. При этом почти половина населения признает, что лишь в редких случаях идут на работу при плохом самочувствии, а еще 38% предпочитают оставаться дома, если заболевают.
Жители становятся более сознательными и реже ходят на работу, когда болеют. В последние годы число жителей, часто выходящих на работу в ситуациях, когда целесообразно было бы остаться дома, снизилось до 15%. В сравнении с 2019 годом, таких людей было вдвое больше - 31%, свидетельствуют данные девятого исследования Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka.
В то же время почти половина населения признает, что редко ходят на работу также и в случаях плохого самочувствия - это отметили 46% респондентов. В свою очередь, 38% опрошенных указывают, что выбирают оставаться дома, когда заболевают. Чаще всего такое поведение выбирают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет (51%), а также люди в целом с низким уровнем ежедневного стресса (40%).
Данные показывают, что больными на работу чаще выходят жители с высоким уровнем ежедневного стресса (25%), респонденты, признавшие, что в целом ведут нездоровый образ жизни (20%), а также жители старше 55 лет.
"В последние годы наблюдается позитивная тенденция - люди становятся все более сознательными и реже выходят на работу больными. Одной из причин таких перемен, несомненно, можно считать пандемию Covid-19. В это время информация о способах распространения болезней была более доступной общественности, люди больше интересовались своим здоровьем и научились, как защитить себя и других. Также пандемия создала возможности работать удаленно во многих отраслях, позволяя избегать ситуаций, когда заболевшему нужно идти на работу", - отмечает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Однако, по ее словам, ситуация все еще остается не идеальной. Поскольку этот вопрос тесно связан с уровнем ежедневного стресса, на поведение жителей также может сильно влиять и культура рабочей среды.
"Если работник испытывает давление, связанное с необходимостью выполнения всех задач в срок, или обеспокоен реакцией работодателя, он, скорее всего, будет чаще выходить на работу, даже в случае плохого самочувствия. Поэтому очень важны понимание и поддержка работодателей - здоровая рабочая среда означает, что сотруднику не приходится выбирать между своим здоровьем и рабочими обязанностями", - подчеркивает фармацевт.
Она добавляет, что возможность выздороветь полностью - важна также и для работодателя, поскольку работник, оправившийся от болезни, может качественнее и эффективнее выполнять свои рабочие обязанности.
С какими заболеваниями нельзя выходить на работу?
Фармацевт отмечает, что существует несколько заболеваний, при которых категорически нельзя ходить на работу, поскольку существует высокий риск заражения окружающих. К таким заболеваниям относятся различные острые инфекции дыхательных путей, например: грипп, Covid-19, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), а также простуды с выраженными симптомами - кашель, насморк, боль в горле или повышенная температура. Также особенно важно оставаться дома в случае инфекций желудочно-кишечного тракта, например: во время вызванных норовирусом или ротавирусом заболеваний, поскольку они распространяются очень быстро.
На работу также не следует выходить, в случае повышенной температуры, сильного кашля, выраженной слабости или других симптомов острой инфекции.
Также бывают ситуации, когда человек может чувствовать себя не очень хорошо, но это не всегда означает риск для окружающих. Например, головные боли, мигрени, аллергии, обострение хронических заболеваний или легкая усталость не заразны и не представляют угрозы для других людей. Однако и в таких случаях важно оценить свое самочувствие и работоспособность.