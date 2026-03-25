Топливо дорогое? Пересаживайтесь на автобусы! Как латвийцы отреагировали на такой совет премьер-министра
Совет Эвики Силини пересесть на общественный транспорт на фоне роста цен на топливо вызвал бурю эмоций в Латвии. Люди массово критикуют власти, требуя начать экономию с самих чиновников.
На фоне стремительного роста цен на топливо заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о необходимости активнее пользоваться общественным транспортом вызвало резкую реакцию общества.
Глава правительства отметила, что власти делают все возможное для стабилизации цен, однако жителям также стоит подумать о более эффективном использовании доступных ресурсов, в том числе чаще выбирать общественный транспорт.
Однако в соцсетях эти слова вызвали волну недовольства и критики. Одна из жительниц написала эмоциональный комментарий: «Очередное издевательство… Как же меня раздражает эта мамзель. Пусть сама поездит на общественном транспорте, почувствует этот запах, постоит на ногах и перестанет тратить деньги налогоплательщиков на топливо. Покажите пример — начните с себя».
Этот пост собрал почти 150 комментариев, и многие пользователи поддержали критику. Некоторые считают, что чиновники должны первыми отказаться от льгот: «В условиях топливного кризиса депутатам и министрам стоит перестать получать оплачиваемое топливо. Пусть платят из своих “скромных” зарплат или ездят на работу на общественном транспорте».
Другие обращают внимание на разрыв между решениями власти и реальной жизнью за пределами столицы: «Попробуйте пожить в маленьком городе с тремя детьми, которых нужно развозить по кружкам в разное время. Латвия не заканчивается Ригой».
Звучат и более жесткие оценки: «Не стыдно такое говорить? Может, в кризис депутаты наконец откажутся от компенсаций, которые они вполне могут оплатить сами?» Некоторые пользователи подчеркивают, что именно общество фактически «нанимает» власть: «Мы их работодатели и можем сказать правительству — не ездите на машинах, раз кризис, и перестаньте тратить наши деньги».
При этом часть комментаторов занимает более умеренную позицию, отмечая, что в определенных случаях общественный транспорт действительно может быть разумной альтернативой: «Иногда езжу на общественном транспорте — удобно и никаких проблем. С учетом ситуации в мире это нормальный совет — экономить ресурсы». Однако многие указывают на практические сложности: «С учетом цен выходит дешевле ездить на своем гибриде, чем платить за общественный транспорт и питание в течение рабочего дня».
Другие приводят примеры профессий, где использование общественного транспорта просто невозможно: «Хотелось бы посмотреть, как перевозить рабочее оборудование — миксеры, лестницы, мешки со строительными материалами — в автобусе».