"Тогда ошибок не было": экс-министр высказался о 90-х и назвал главную слабость современной Латвии
Бывший министр Атис Слактерис сделал резонансные заявления о 90-х, приватизации и современной власти. Он считает, что ошибок почти не было, а главная проблема Латвии сегодня — некомпетентное управление.
Атис Слактерис был министром земледелия Латвии (2000–2002), министром обороны (2006–2007), министром финансов (2007–2009), а также председателем Народной партии. Отвечая на вопрос, чем он занимается сейчас, Слактерис вздыхает и говорит — надеялся, что с возрастом сможет больше отдыхать, но не получается. Большая часть его деятельности связана с водным мотоспортом: он выполняет обязанности менеджера и тренера, помогая своим сыновьям и внукам. Слактерис является руководителем Федерации водного мотоспорта Латвии.
Также много времени требует фермерское хозяйство. Интерес к политике у него не исчез — он следит за актуальными событиями. В последнее время, правда, часто хочется выключить телевизор из-за обилия негатива, хотя хотелось бы видеть больше позитивного.
Приватизация без грубых ошибок
Говоря о 90-х годах, Слактерис отмечает, что много размышлял об этом времени, но не нашел грубых ошибок. «Напротив — это был особенный период, когда нас объединяла общая мечта и цель, поэтому даже самые сложные задачи в итоге были выполнены».
Он не столь критичен к приватизации, как некоторые другие.
«Я сам возглавлял комиссию по приватизации поселка, был напрямую связан с приватизацией агропромышленных предприятий. Нужно помнить, что мы в принципе все были бедны, но каким-то образом нужно было получить эту собственность.
Конечно, были более предприимчивые люди, которые успешно приватизировали, но есть и такие, кто завидует чужому успеху. Так рождаются левые идеи, они развиваются и набирают силу. В значительной мере это зависть. Иногда, возможно, и оправданная, потому что не все всегда было справедливо.
Тем не менее правильно было то, что мы позволили приватизировать местным. Если бы мы позволили это делать только западному капиталу, мы бы остались такими же бедными. Все же лучше приватизировать самим, а затем уже позволить свободному рынку навести порядок. Некоторые были успешными предпринимателями, некоторые — нет, продавали или теряли свою собственность. Рыночную экономику в любом случае нужно было запустить, и это было сделано».
Люстрация не была нужна
Иногда звучат упреки, что тогда не была проведена последовательная люстрация — слишком многим бывшим членам компартии было позволено участвовать в управлении государством. У Атиса Слактериса на это есть четкий ответ.
Он рассказывает, что сам в партию не записывался, а был приглашен.
«Вместе со мной в партию вступил мой друг, сын легионера, а также сын ссыльного. Коммунистическая партия искала лучших, лидеров. И было важно, что большая часть из них примкнула к сторонникам независимости. Нужно было задействовать все национальные ресурсы. Важно было, что Компартия Латвии тогда раскололась и большинство встало на сторону независимости. В конечном итоге у избирателя была свободная возможность выразить свое отношение к каждой личности в политике. Столько голосов, сколько получил Анатолий Горбунов, не получил никто. И вообще худшими были не партийные члены, даже не чекисты, а “стукачи”. Тайные информаторы!»
Поэтому он с большим недоверием относится к призывам и сегодня становиться «стукачами».
«Те, кто сегодня поднимает вопрос люстрации, чаще всего являются популистами, которым самим нечего предложить, и потому они ищут врагов в прошлом».
Министрами не рождаются
Говоря о годах, когда он сам исполнял обязанности министра, Слактерис вспоминает, что начало было тяжелым. «Это была и остается проблема нашей демократической системы — откуда взять людей, которые сразу компетентны исполнять обязанности министра? То, что ты успешный фермер, вовсе не означает, что ты сразу хороший министр земледелия.
Люди не понимают, что министр — это не про хорошего врача или хорошего фермера. Нужны совершенно другие навыки — как лоббировать свои вопросы в парламенте, искать союзников, разбираться в интересах других отраслей».
Исполняя обязанности министра, Атис Слактерис постоянно параллельно учился. «Самые тяжелые битвы приходилось вести в Брюсселе, потому что первоначальные условия вступления были для латвийских фермеров полностью разрушительными, особенно в вопросах производственных квот. Я в свое время видел профессоров, которые приходят в правительство, но оказываются беспомощными, потому что не разбираются в политических процессах. Есть люди, которые способны быть министрами, и есть те, кто не способен, даже если они гении в своей области».
Интриги в Народной партии
Почему Народная партия, как и когда-то «Латвийский путь», довольно быстро исчезла? Бывший председатель Народной партии Атис Слактерис признает, что этому есть ряд очень конкретных причин, которые ему известны, но которые он все же оставит при себе. Были и интриги. Тем не менее некоторые ошибки он называет.
«Например, когда партия была основана, её члены договорились между собой, что не допустят ошибок “Латвийского пути” и не будут совмещать должности председателя партии и премьер-министра. Затем наступило время Айгара Калвитиса. Он стал премьер-министром, а затем в результате различных внутренних процессов — и руководителем партии. Через шесть месяцев его сместили с должности вместе со всей партией.
Когда я был председателем партии, она выиграла выборы с большим отрывом. Это вызвало внутреннюю зависть. Возможно, как председателю партии мне следовало жестче выступать против решений, которые очевидно были ошибочными. Формально все закончилось тем, что KNAB начислил партии штраф в размере около миллиона. Это само по себе уничтожило бы любую партию. Так и произошло».
Главная проблема — государственное управление
Говоря о сегодняшних актуальных вопросах, Атис Слактерис отмечает, что главная проблема — это государственное управление, начиная уже с уровня министров.
«Сколько людей понимают, что то, что они стали министрами, еще не означает, что они автоматически компетентны для этой должности? Кто такие советники — действительно знающие профессионалы или просто политически назначенные на теплые места? Получается, что чиновники гораздо лучше политиков знают точные детали, поэтому они легко могут оправдать бездействие. А политик должен уметь формулировать задачи и добиваться их выполнения. На мой взгляд, этого не происходит. Вот почему мы отстаём. Потому что мы не можем принимать решения, но если и принимаем, то не можем добиться их реализации».
«Одна самая важная вещь, которую нужно сделать — это снять многочисленные ограничения, наложенные на политиков. Чтобы люди, которые были успешны в других сферах, предприниматели, могли участвовать в государственном управлении. Без этого мы вперед не продвинемся».