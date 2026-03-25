Три новых центра Latvijas Pasts и смена индексов: что важно знать о почтовых изменениях в Риге
В столице становится удобнее решать повседневные дела: почта, платежи и отправка посылок теперь ближе, быстрее и современнее. Уже 26 марта в Риге заработают сразу три новых клиентских центра Latvijas Pasts — и это не просто привычные отделения, а обновленный формат обслуживания.
Новые центры откроются в популярных торговых центрах города — Damme, Domina и Spice Life. Логика понятна: объединить повседневные маршруты с полезными услугами. Зашли за покупками — заодно отправили посылку, оплатили счет или оформили карту.
Главное отличие этих пространств — ставка на комфорт и доступность. Центры будут работать без выходных, с продуманной средой для всех: от родителей с колясками до людей с ограниченной мобильностью. Внутри — несколько зон обслуживания, чтобы сократить очереди и упростить навигацию.
Часть процессов можно будет вообще перевести в самостоятельный режим. В Damme и Domina появятся киоски самообслуживания, через которые можно воспользоваться возможностями портала mans.pasts.lv даже без смартфона или компьютера. А в Damme дополнительно оборудуют зону, где удобно подготовить отправление — упаковать и оформить его на месте.
Есть и приятный бонус для посетителей: до 30 апреля во всех новых центрах можно бесплатно оформить платежную карту Latvijas Pasts. Это стандартная карта VISA — с возможностью снимать наличные и расплачиваться как в магазинах, так и онлайн.
Открытие в Риге — часть более широкой модернизации. За прошлый год компания уже запустила 18 новых клиентских центров по всей Латвии, и в этом году темп сохраняется. В планах на год — 11 точек, часть из которых уже работает в Марупе, Смилтене и Тукумсе. В итоге сеть нового формата постепенно становится заметной альтернативой классическим почтовым отделениям.
Параллельно развивается и сеть почтоматов — сейчас в Риге их уже около 140, причем в уличных устройствах теперь есть и почтовые ящики. Это позволяет быстрее отправлять письма и посылки без визита в отделение. К тому же отправления можно бесплатно перенаправить в ближайший почтомат — зачастую он находится буквально в нескольких минутах от дома.
Важно и другое изменение: с 26 марта для части рижских адресов обновятся почтовые индексы. Например, LV-1046 заменят на LV-1029, а прежний LV-1029 станет LV-1069. Жителям, которых это касается, пришлютперсональные уведомления.