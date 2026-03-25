Герой в свой выходной: в Риге полицейский спас водителя, у которого остановилось сердце
В Риге обычный день чуть не закончился трагедией, но благодаря стечению обстоятельств человека спасли. Полицейский в свой выходной не растерялся и оказал помощь прямо на дороге.
Жительница Риги поделилась в социальных сетях человечной историей о спасении жизни, произошедшей 20 марта около 17:10 на улице Деглава. По ее словам, водитель автомобиля внезапно потерял управление — он не остановился на светофоре и врезался в стоящую машину. Как выяснилось позже, у мужчины остановилось сердце.
К счастью, позади ехал сотрудник Рижской муниципальной полиции, который в тот момент не был при исполнении и у него был выходной. Полицейский мгновенно отреагировал на ситуацию. Он вытащил водителя и начал проводить реанимационные действия — искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Одновременно была вызвана скорая помощь. До приезда медиков полицейский продолжал поддерживать жизнь пострадавшего.
Благодаря его быстрым и решительным действиям мужчину удалось спасти. Как отмечает автор публикации, в такой ситуации была важна каждая минута.
Семья спасенного мужчины выразила огромную благодарность как полицейскому, так и медикам, и сейчас разыскивает своего спасителя, чтобы лично сказать ему спасибо.
Пользователи активно откликнулись на историю, делясь эмоциями и благодарностью:
- «Очень хотелось бы, чтобы такие поступки были нормой, а не сенсацией, из-за которой весь Facebook на ногах.
- «Настоящая гордость за нашу страну. Сколько сталкивалась с медиками и скорой — только слова благодарности и восхищения».
- «Это тот случай, когда приятно осознавать, что в мире много добрых и отзывчивых людей».
- «Когда человек на своем месте и не робот, выполняющий приказы, а тот, для кого полиция — это помощь, безопасность и спокойствие людей».
- «Здорово, что есть люди, которые умеют оказать первую помощь! Здесь не важна должность. Радостно, что родные ценят такую помощь. Надеюсь, найдут этого “ангела-хранителя”».
- «Вот вам пример: если бы он вместо помощи снимал видео, его бы осудили. А он спас жизнь».