В Латвии запускают сбор советского асбестового шифера: что нужно знать желающим сдать опасные отходы
Старый шифер с советских времен может представлять скрытую угрозу для здоровья. Эксперты предупреждают: неправильная утилизация асбеста опасна и может привести к серьезным последствиям спустя годы. Что же делать в такой ситуации?
Во многих домах по всей Латвии до сих пор используется старый шифер, содержащий асбест. Однако его неправильная утилизация может представлять серьезную угрозу для здоровья людей и окружающей среды.
Компания Eco Baltia vide запустила по всей стране услугу по сбору асбестсодержащего шифера, предлагая жителям и предприятиям безопасное решение. Специалисты подчеркивают, что такой шифер относится к категории опасных отходов. Его категорически нельзя выбрасывать в окружающую среду, закапывать или использовать в хозяйстве — например, для подсыпки дорог или засыпки ям. При повреждении, разрушении или разломе материала в воздух могут попадать микроскопические волокна асбеста. Они крайне опасны для здоровья человека, а их воздействие может проявиться только спустя годы.
Именно поэтому жителей призывают не пытаться самостоятельно избавляться от такого шифера.
Самым безопасным вариантом является обращение к специализированной компании, имеющей разрешение на работу с опасными отходами. Такие предприятия обеспечивают правильный сбор, транспортировку и дальнейшую утилизацию материала.
Компания Eco Baltia vide предлагает вывоз шифера прямо с адреса клиента — как для частных лиц, так и для организаций. Стоимость услуги зависит от расстояния и объема отходов. Для заказа услуги жители могут связаться с компанией, написав на электронную почту info@ecobaltiavide.lv или позвонив по телефону 8717.
Представитель компании Андрис Зиемелис подчеркивает, что важную роль могла бы сыграть государственная поддержка: «Для ускорения сбора исторически накопленного асбестсодержащего шифера с частных участков было бы важно внедрить софинансирование, целевые программы или специальные акции».
Известно, что уже пару лет на платформе Manabalss.lv идет сбор подписей за то, чтобы государство покрывало расходы, связанные с утилизацией асбестосодержащих отходов. В данный момент инициатива набрала лишь половину из необходимых 10 000 подписей.
Андрис Зиемелис также предупреждает о распространенной ошибке: «Иногда людям кажется, что проще избавиться от материала самостоятельно, например, закопав его. Но это не только краткосрочное, но и опасное решение». По его словам, такие действия в долгосрочной перспективе увеличивают риски как для окружающей среды, так и для здоровья людей.
После сбора шифер передается на специализированную обработку. Однако возможности переработки на данный момент ограничены, поэтому чаще всего такие отходы безопасно захораниваются в специально предназначенных местах. Хотя в мире ведутся разработки технологий по обезвреживанию асбеста, например с помощью термической обработки, в Латвии такие решения пока не применяются на практике.