В Латвии запускают сбор советского асбестового шифера: что нужно знать желающим сдать опасные отходы

Компания Eco Baltia vide запустила по всей стране услугу по сбору асбестсодержащего шифера, предлагая жителям и предприятиям безопасное решение. Специалисты подчеркивают, что такой шифер относится к категории опасных отходов. Его категорически нельзя выбрасывать в окружающую среду, закапывать или использовать в хозяйстве — например, для подсыпки дорог или засыпки ям. При повреждении, разрушении или разломе материала в воздух могут попадать микроскопические волокна асбеста. Они крайне опасны для здоровья человека, а их воздействие может проявиться только спустя годы.