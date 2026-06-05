Королева Нидерландов Максима встретилась с президентом Латвии (05.06.26)
5 июня президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился с Ее Величеством королевой Нидерландов Максимой, специальным представителем Генерального секретаря ...
ФОТО: королева Нидерландов Максима прибыла в Ригу и встретилась с президентом Латвии
5 июня президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился с Ее Величеством королевой Нидерландов Максимой, специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам финансового здоровья.
Королева Максима прибыла в Латвию по приглашению президента, чтобы в качестве специального гостя принять участие в ежегодном собрании управляющих Европейского банка реконструкции и развития, которое в этом году проходит в Риге.
Во время встречи стороны обсудили значение финансового здоровья, которое помогает людям эффективнее управлять повседневными расходами, повышать финансовую устойчивость, развивать навыки инвестирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также снижать риски, связанные с финансовым мошенничеством, и внедрять решения для его предотвращения.