5 июня президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился с Ее Величеством королевой Нидерландов Максимой, специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам финансового здоровья.

Королева Нидерландов Максима встретилась с президентом Латвии (05.06.26)

5 июня президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился с Ее Величеством королевой Нидерландов Максимой, специальным представителем Генерального секретаря ...

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ФОТО: королева Нидерландов Максима прибыла в Ригу и встретилась с президентом Латвии

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5 июня президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился с Ее Величеством королевой Нидерландов Максимой, специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам финансового здоровья.

Королева Максима прибыла в Латвию по приглашению президента, чтобы в качестве специального гостя принять участие в ежегодном собрании управляющих Европейского банка реконструкции и развития, которое в этом году проходит в Риге.

Во время встречи стороны обсудили значение финансового здоровья, которое помогает людям эффективнее управлять повседневными расходами, повышать финансовую устойчивость, развивать навыки инвестирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также снижать риски, связанные с финансовым мошенничеством, и внедрять решения для его предотвращения.

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