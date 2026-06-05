ФОТО: королева Нидерландов Максима прибыла в Ригу и встретилась с президентом Латвии

Во время встречи стороны обсудили значение финансового здоровья, которое помогает людям эффективнее управлять повседневными расходами, повышать финансовую устойчивость, развивать навыки инвестирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также снижать риски, связанные с финансовым мошенничеством, и внедрять решения для его предотвращения.