В Краславском крае разбился украинский дрон (март 2026)
Беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии в ночь на среду, 25 марта, на основании анализа обнаруженных обломков был ...
ФОТО: жители Эзерниеки ночью слышали два беспилотника, летящих в сторону Латвии
Жители Эзерниеки в Краславском крае этой ночью слышали оба дрона, которые залетели в Латвию. Об этом, ссылаясь на телефонные разговоры с жителями поселка, рассказал депутат Сейма Юрис Вилюмс (AS).
Эзерниеки — родное место Вилюмса, поэтому, утром узнав о взрыве дрона на территории края, он позвонил соседу, так как в его родном доме сейчас никто не живет. Сосед рассказал, что ночью слышал оба дрона: первый, который залетел в Латвию и затем вылетел обратно, разбудил его, а позже сон снова прервал взрыв второго летательного аппарата.
Жители ближайшего к месту взрыва поселка Сварини сообщили, что в момент взрыва в домах дрожали окна, и люди проснулись, рассказал Вилюмс.
По его оценке, в Сварини может проживать около 100 жителей, в Эзерниеки людей больше, в поселке также работает основная школа. Поселки разделяет примерно семь километров.
Вилюмс также связался с местным главой волости, который подтвердил, что угрозы для жителей нет. В то же время политик отметил, что дрон упал на территории вне поселка, однако на сравнительно небольшом расстоянии уже находятся жилые дома.
Сообщается, что на этой неделе во всех трех странах Балтии залетали и взрывались дроны. Вероятнее всего, они были направлены по целям в России, когда Украина защищалась от российской агрессии, но отклонились от курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
В воздушное пространство Латвии дрон в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра волости Сварини, а другой ненадолго залетел со стороны территории Беларуси и направился в сторону России.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и Национальные вооруженные силы сообщили, что беспилотный летательный аппарат, который залетел в воздушное пространство Латвии, после оценки найденных обломков был идентифицирован как дрон украинского происхождения.
В ночь на среду Украина нанесла удары дронами по портам Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области России. Ранее украинские дроны атаковали порт Приморск на северо-западе России. Эти порты находятся на побережье Финского залива Балтийского моря.