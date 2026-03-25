"Учителя играют в угадайку": что скрывают родители латвийских школьников
В латвийских школах нарастает скрытая проблема: учителя не знают, с какими трудностями и медицинского характера сталкиваются дети. Эксперты предупреждают — молчание родителей только усугубляет ситуацию и вредит самим ученикам.
Ситуация в латвийских школах вызывает все больше тревоги — иногда происходящее заставляет «в ужасе хвататься за голову». Об этом в эфире передачи «Ziņu top» на TV24 заявила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.
По ее словам, одной из ключевых проблем остается недостаточная ответственность родителей и отсутствие открытости в вопросах здоровья детей.
«Очень многие дети имеют неустановленные диагнозы, и учителям приходится играть в игру — угадай, что с ребенком», — подчеркнула Ванага.
Она объясняет, что далеко не всегда речь идет о полноценном медицинском диагнозе. Часто у ребенка есть определенные особенности, но родители не сообщают об этом школе. «Не всегда есть медицинский диагноз, но у ребенка могут быть определенные черты. Родители не всегда об этом говорят. В результате страдает и сам ребенок, и учитель, который не понимает, как выстроить микроклимат в классе». По словам Ванаги, отсутствие информации приводит к дополнительным проблемам в коллективе. «Если у тебя долго нет информации, ты вынужден на ощупь пытаться понять ситуацию — тогда возникает и неприязнь со стороны других детей».
Эксперт также обращает внимание на страх общества перед самим словом «диагноз». Ведущий программы отметил, что в обществе существует сильная стигматизация — вместо того чтобы решать проблему с помощью специалистов, родители предпочитают скрывать ее. Ванага частично согласилась с этим и подчеркнула важность своевременного вмешательства. Она считает, что необходимо усиливать роль родителей и даже вносить изменения в законодательство.
«Мы по-прежнему считаем, что ответственность родителей должна быть увеличена. Не нужно бояться — если школа требует пройти медицинскую комиссию и проверить, нет ли каких-то скрытых синдромов, это обоснованное требование».
При этом Ванага критикует существующую систему давления на школы. «Курсы для учителей проводятся, но что от них толку, если при этом школы постоянно проверяют и “трясут” из-за каждой жалобы? С одной стороны — автономия, с другой — постоянное давление».
Она также отмечает, что проблема носит системный характер. «Нужно прекратить “дергать” учителей, директоров и управление. И очень не хватает превентивной работы со стороны других учреждений». По мнению эксперта, только комплексный подход — открытость родителей, поддержка специалистов и снижение бюрократического давления — может улучшить ситуацию в школах.