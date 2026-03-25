Коров отбирают и сжигают заживо: в России эпидемия ящура, о которой власти не хотят рассказывать
Независимые СМИ сообщают, что в нескольких российских регионах власти отправляют на частные фермы ветеринаров в сопровождении нарядов полиции, которые изымают, убивают и сжигают десятки коров и других домашних животных. При этом чиновники почти никак не объясняют свои действия. По всей стране распространяются теории заговора.
Во время массового забоя скота в Новосибирской области животные перед убийством не были усыплены и обезболены, фактически их сожгли заживо. Об этом говорится в расследовании «Таких дел». По их данным, препаратов для гуманной эвтаназии инфицированных животных в России сейчас нет.
При вспышках инфекционных заболеваний российские ветеринары обязаны уничтожать поголовье «бескровным методом». На практике это означает применение курареподобных миорелаксантов — «Дитилина», «Адилина» и аналогов. Проблема в том, что эти препараты парализуют тело, но не отключают сознание: животное остаётся в полном сознании, чувствует боль и не может дышать вплоть до смерти.
Директор Института живых систем ДГТУ, биолог и ветеринар Алексей Ермаков объясняет: из-за прекращения импорта ветпрепаратов Россия лишилась всех официально зарегистрированных средств для гуманной эвтаназии. По закону эвтаназия должна сначала отключать сознание — и лишь затем останавливать дыхание или сердце. Курареподобные вещества действуют наоборот: животное в сознании теряет способность дышать и умирает в состоянии панического ужаса.
«Представляете: вы не можете ни вдохнуть, ни выдохнуть, но находитесь в полном сознании, так как мозг работает, — и вот в таком состоянии ужаса вы умираете», — рассказал Ермаков.
Ситуацию усугубляют ошибки в дозировке. Судебный эксперт по ветеринарии Светлана Щепёткина сообщает, что при массовом убое скота в Новосибирской области чиновники вводили слишком малые дозы — животных парализовывало, но не убивало.
«Это нельзя назвать эвтаназией, потому что это добровольный способ ухода из жизни, а сейчас происходит массовое убийство <...> Я сейчас стою и плачу. Мне звонили оттуда и спрашивали: “Почему, когда их сжигают, они кричат?”», — заявила журналистам Щепёткина.
Владельцы уничтоженного скота рассказывают, что ветеринары скрывали препараты под халатами. Коровы падали сразу после укола. Люди наблюдали за гибелью своих животных, не понимая, что именно с ними происходит — и как именно те умирают. При этом российские фермеры падают в обмороки, угрожают себя сжечь, пытаются спрятать свою скотину и записывают обращения к Путину. Однако пока это не помогает.