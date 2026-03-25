Владельцы уничтоженного скота рассказывают, что ветеринары скрывали препараты под халатами. Коровы падали сразу после укола. Люди наблюдали за гибелью своих животных, не понимая, что именно с ними происходит — и как именно те умирают. При этом российские фермеры падают в обмороки, угрожают себя сжечь, пытаются спрятать свою скотину и записывают обращения к Путину. Однако пока это не помогает.