В Латвии выявили тенденцию, меняющую рынок труда. Почему одной зарплаты уже недостаточно?
Средняя зарплата в Латвии идет вверх, но ощущение финансовой стабильности есть далеко не у всех. Почему рост доходов не всегда означает реальное улучшение жизни — и на что сегодня смотрят жители Латвии, оценивая свою работу.
В Латвии складывается парадоксальная ситуация: формально люди зарабатывают больше, чем год назад, но ощущение, что денег стало хватать, есть не у всех. Вопрос уже не в цифрах в расчетном листе, а в том, насколько эти цифры покрывают повседневную жизнь.
По данным Центрального статистического управления, в 2025 году средняя брутто-зарплата достигла 1815 евро — это на 7,7% больше, чем годом ранее. На бумаге динамика выглядит оптимистично. Однако одновременно растут и расходы: в январе 2026 года потребительские цены оказались на 3,6% выше, чем год назад.
Разрыв между ростом доходов и реальными тратами становится ключевым ощущением для многих домохозяйств.
Деньги есть — свободы меньше
Сегодня люди все чаще оценивают не столько уровень зарплаты, сколько ее «качество» — то есть покупательную способность. Сколько остается после обязательных расходов? Хватает ли на накопления, отдых, непредвиденные траты?
Особенно остро этот вопрос стоит для тех, кто работает в производстве, логистике, на складах или в торговле. Их доходы нередко ниже среднего уровня по стране, а значит, любое подорожание — от продуктов до коммунальных услуг — ощущается сильнее.
Как отмечает менеджер по работе с ключевыми клиентами BIURO Байба Розентале, фокус восприятия заметно сместился: люди все чаще считают, какая часть зарплаты уходит на базовые потребности — жилье, еду, счета. И именно этот баланс становится главным показателем финансового комфорта.
Работа — это уже не только про зарплату
Изменился и подход к выбору работы. Если раньше ключевым фактором была сумма в контракте, то теперь кандидаты анализируют предложение гораздо шире.
Зарплата по-прежнему важна, но ее оценивают через призму реальной жизни: сколько стоит дорога до работы, есть ли компенсации, покрывает ли доход базовые расходы.
Работодатели, в свою очередь, начинают конкурировать не только деньгами. Все большую роль играют дополнительные условия, которые позволяют снизить ежедневные траты: компенсация топлива или проезда, частичная оплата питания, медицинская страховка, удобное расположение работы, возможности обучения и роста.
Такие бонусы напрямую не увеличивают зарплату, но повышают ее реальную ценность.
Главный вопрос — не «сколько платят», а «на что хватает»
На фоне умеренной инфляции и продолжающегося роста зарплат в Латвии формируется новая логика потребительского поведения. Люди становятся более рациональными и внимательными к деталям.
Сегодня при выборе работы и оценке своего финансового положения все чаще звучит не вопрос «сколько я зарабатываю», а другой — более практичный: что я могу себе позволить на эти деньги.
Именно этот показатель — а не номинальный рост доходов — в ближайшие годы будет определять ощущение благополучия и влиять на рынок труда в стране.