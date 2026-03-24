Слишком поздний звонок в 112 закончился трагедией: в Юрмале погиб человек
В понедельник вечером в Юрмале произошел сильный пожар, в котором погиб 60-летний мужчина. Спасатели поясняют, что звонок в 112, возможно, был сделан слишком поздно, поскольку к моменту их прибытия здание уже было полностью охвачено огнем.
Около 21:00 жительница Кемери вышла на вечернюю прогулку с собакой. По ее словам, в доме напротив тогда царили привычные тишина и спокойствие, сообщает «Degpunktā».
Однако менее чем через полчаса, возвращаясь обратно, женщина стала свидетельницей трагедии в семье соседей.
«Я увидела дым, но подумала, что это идет из трубы. Подошла ближе и поняла, что все слишком серьезно... Для дыма из трубы его было слишком много. Я начала бежать и у соседей увидела, что огонь вырывается из всех окон», — рассказала она.
Одна из жительниц горящего дома успела выбежать наружу и, как пояснила соседка, была в таком отчаянии, что даже не могла закричать. Соседка немедленно позвонила спасателям и объяснила, что в доме живут пожилые люди с сыном.
«Она сказала: сын дома спит», — вспоминает соседка рассказ пожилой женщины.
Спасатели прибыли с разных сторон Юрмалы. По прибытии им пришлось бороться с пожаром, которому слишком долго позволяли разгораться. Вызов поступил поздно, и к моменту приезда пожарных крыша уже горела по всей площади.
В огне погиб 60-летний сын пожилой женщины. Сама она с травмами была доставлена в больницу.
Местные жители описывают семью со своей точки зрения.
«Очень порядочная женщина, трудолюбивая. А сын был такой шалопай», — говорит житель окрестностей Агрис.
«Бабушка с дедушкой были хорошими людьми. Не пили, не курили. А сын был из тех, кто любил выпить. У меня сразу появилась мысль, что он, может быть, уснул в комнате с сигаретой», — сказала соседка.
Ее версия причины пожара совпадает с версией полиции: вероятнее всего, к трагедии привел непотушенный окурок.