"В какой стране мы живем?" Житель Смилтене получил счет и был шокирован странной доплатой
Житель Смилтене оказался неприятно удивлен, получив счет от Valsts nekustamie īpašumi за пользование землей под гаражом: помимо основной суммы в нем фигурировала плата в 15 евро за подготовку и отправку электронного счета. Мужчина считает такую практику абсурдной и требует объяснений.
Житель Смилтене Андрей как добросовестный гражданин всегда ответственно оплачивал все счета, пока в этом году не получил счет за пользование землей под своим гаражом, сообщает «Bez Tabu». «Я получил по электронной почте сюрприз от Valsts nekustamie īpašumi. Это счет за пользование землей под гаражом. Земля арендуется, но государственное учреждение потребовало 15 евро за отправку и подготовку письма по электронной почте. По-моему, это абсурд. Сейчас так много процессов доверено технологиям и автоматизированным инструментам. Я допускаю, что при составлении этого счета вообще не было сделано никаких действий вручную — алгоритм просто берет данные из системы, и все происходит автоматически».
Жителей Смилтене по этому вопросу обслуживает компания Valsts nekustamie īpašumi. Заметив эту странную позицию в счете, мужчина сразу связался с центром обслуживания клиентов. Однако получить более подробные объяснения ему не удалось.
«Когда я дозвонился в Valsts nekustamie īpašumi, назвал номер счета и попросил объяснить, откуда взялась такая сумма. На том конце провода тоже почувствовалось некоторое удивление. Сотрудница кол-центра сказала, что она таких решений не принимает, она всего лишь работник, а система устроена именно так. Сделать ничего нельзя. С этим, мол, нужно просто смириться. Если именно так администрируются и тратятся государственные деньги, то в какой стране мы живем? Я считаю, что люди должны знать своих "героев", и эту ситуацию нужно решать иначе. Пока сам я ее не решил. Счета оплачены, и остается только смириться», - пояснил Андрей.
Андрей считает, что эту систему нужно менять и что чиновники должны дать объяснение, как вообще могла возникнуть такая ситуация.
Если плату в 15 евро за бумажный счет, полученный в почтовом ящике, еще как-то можно было бы понять, то платить такую же сумму за электронный счет кажется абсурдом.
В Valsts nekustamie īpašumi пояснили: «Поправки к закону предусматривают, что каждый собственник строения обязан покрывать эти расходы в размере 15 евро в год. Эта плата взимается не только за отправку счета по почте или в электронном виде. Она предназначена для покрытия всех действий, связанных с подготовкой, выпиской и отправкой платежного уведомления. Такое регулирование введено после решения Конституционного суда, чтобы обеспечить справедливую компенсацию собственникам земли за дополнительные расходы, возникающие при взыскании платы за законное пользование».