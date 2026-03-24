"Вы знаете, что мы невиновны": британская пара из тюрьмы в Иране просит срочной помощи
Британская пара, задержанная в Иране, заявила, что чувствует себя «брошенной» и просит правительство их страны срочно помочь. Крейг и Линдси Форман содержатся в печально известной тегеранской тюрьме Эвин, что, по их словам, поставило их в «угрожающую жизни ситуацию», пишет Sky News.
В феврале супругов приговорили к 10 годам лишения свободы после того, как власти Ирана обвинили их в шпионаже в пользу Великобритании и Израиля. Сами они категорически отвергают эти обвинения, называя дело сфабрикованным.
Выступая из тюрьмы в Тегеране, супруги заявили, что чувствуют себя «подведенными, одинокими и полностью разочарованными» действиями британских властей.
53-летние жители Восточного Сассекса были задержаны в январе 2025 года во время путешествия через Иран, которое было частью их кругосветной поездки на мотоцикле. Спустя месяц после ареста их посадили в тюрьму.
По словам Крейга Формана, обвинения основаны на «сфальсифицированных доказательствах», созданных для вынесения максимально строгого приговора.
«Наше правительство знает, что мы на 100% невиновны. Мы гордимся тем, что мы британцы, но сейчас чувствуем себя брошенными и разочарованными отсутствием публичной поддержки», — заявил он.
Он также подчеркнул, что Кир Стармер и глава МВД Иветт Купер, по его мнению, осведомлены об их невиновности.
«Сделайте эту информацию публичной. Вам нужно выйти из тени и помочь нам. Наши жизни находятся под постоянной угрозой», — добавил Форман.
Супруги утверждают, что находятся в тюрьме, расположенной в зоне боевых действий, и ситуация стремительно ухудшается. По их словам, им не предоставляют информации о происходящем и не объясняют, что делать в случае чрезвычайной ситуации.
«Мы оказались в условиях, где речь уже идет не просто о трудностях, а о реальной угрозе жизни», — сказал Крейг Форман.
Представитель семьи сообщил, что условия содержания «быстро ухудшаются»: заканчиваются предметы первой необходимости, а медицинская помощь практически отсутствует. Взрывы происходят настолько близко, что ударные волны выбивают окна и заставляют заключенных искать укрытие среди падающих обломков.
Сын Линдси Форман, Джо Беннетт, назвал происходящее «разрушением в замедленной съемке». «Моя мама сломлена. Она всегда старалась видеть позитив, но сейчас полностью потеряна. Ощущение, что ее бросило собственное правительство, буквально разрушает ее», — сказал он.
По его словам, супруги содержатся в тяжелых условиях: спят на металлических койках без матрасов и постоянно испытывают боль. У Крейга Формана, как утверждается, сильный зубной абсцесс, который не лечат.
«Им некуда обратиться. Это уже не просто заключение — это постепенное разрушение», — добавил Беннетт.
Министерство иностранных дел Великобритании предупреждает граждан страны воздержаться от поездок в Иран из-за высокого риска ареста или задержания.
В ведомстве заявили, что считают приговор «возмутительным и необоснованным» и намерены добиваться освобождения супругов. «Мы продолжим добиваться решения этого дела до тех пор, пока Крейг и Линдси не вернутся в Великобританию и не воссоединятся со своей семьей», — говорится в заявлении.