Стремительно растут не только цены на топливо - еще один товар вызывает беспокойство
Перебои с поставками удобрений из-за конфликта на Ближнем Востоке уже вызывают рост цен и тревогу в Европе, а эксперты предупреждают: это может привести к подорожанию продуктов и снижению урожая.
В последнее время часто говорят о влиянии войны на Ближнем Востоке на цены нефти и газа, так как движение через Ормузский пролив почти заблокировано, что существенно влияет на мировые энергетические рынки. Однако через пролив перевозят не только нефть и газ — также транспортируются важные сырьевые ресурсы, в том числе удобрения, являющиеся ключевым элементом производства продовольствия. Нарушения поставок удобрений могут иметь серьезные последствия и вызывают тревогу не только в бедных регионах, но и в Европе.
По данным ООН, треть мировой торговли удобрениями проходит через Ормузский пролив, и Продовольственная и сельскохозяйственная организация уже предупредила о возможных перебоях, которые могут угрожать производству продуктов питания.
Это может привести к росту цен на продукты, а, как отметил экономист ООН Максимо Тореро, проблемы с удобрениями могут существенно повлиять на следующий посевной сезон.
За последние недели цены на удобрения выросли на 10–30%, главным образом из-за логистических препятствий, вызванных блокировками на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что дефицит или высокая стоимость удобрений создают дополнительное давление на фермеров и могут привести к снижению урожая.
Наиболее ощутимы последствия в развивающихся странах, таких как Кения, Пакистан и Танзания, где доступность удобрений сильно зависит от импорта. Однако обеспокоенность растет и в Европе. Комиссар ЕС по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен отметил, что с 2020 года цены на удобрения выросли на 60%, создавая дополнительную нагрузку на производителей зерна.
Фермеры уже призывают правительства принять меры поддержки, чтобы снизить давление на отрасль и предотвратить рост цен на продукты.
Венгрия, в частности, предлагает ЕС снизить пошлины на импорт удобрений из России и Беларуси, поскольку новые тарифы усугубляют ситуацию.
Эксперты считают, что для стабилизации ситуации потребуются альтернативные маршруты поставок и финансовая поддержка, чтобы обеспечить фермеров ресурсами и сдержать рост цен на продовольствие.