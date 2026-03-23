От эмигранта из Одессы до миллиардера во Флориде: в 43 года умер владелец платформы OnlyFans
Он избегал публичности, но построил одну из самых прибыльных и противоречивых платформ в мире. В возрасте 43 лет умер миллиардер Леонид Радвинский — человек, превративший OnlyFans в глобальный феномен.
О его смерти сообщила компания Fenix International Ltd, подтвердив информацию, ранее опубликованную Bloomberg. В официальном заявлении говорится: «С глубокой печалью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно ушел из жизни после долгой борьбы с раком. Его семья просит уважать их право на частную жизнь в это трудное время».
Какой именно вид онкологического заболевания был у предпринимателя, не уточняется.
Радвинский родился в 1982 году в Одессе, однако в детстве эмигрировал с семьей в США, где вырос в Чикаго. Он получил образование в Северо-Западном университете, изучая экономику, после чего начал карьеру в сфере интернет-бизнеса.
Еще в начале 2000-х годов он работал над онлайн-проектами, связанными с индустрией взрослого контента, и основал платформу MyFreeCams. Позднее его имя фигурировало в судебном иске компании Microsoft, связанном с рассылкой спама, однако дело было закрыто.
Ключевым моментом в его карьере стало приобретение в 2018 году контрольного пакета компании Fenix International — владельца OnlyFans — у британского предпринимателя Тим Стокли. Именно после этого платформа начала стремительно расти. Под руководством Радвинского OnlyFans превратился из малоизвестного стартапа в глобального лидера платных подписок, особенно в сегменте контента для взрослых. Во время пандемии платформа пережила взрывной рост, став для многих авторов источником дохода.
Несмотря на коммерческий успех, сервис неоднократно подвергался критике — в том числе за модерацию контента, безопасность данных и использование так называемых «чатеров», которые могли общаться с пользователями от имени авторов.
Радвинский оставался крайне непубличной фигурой: он редко давал интервью и почти не появлялся в медиа. Последние его публикации в социальных сетях датируются 2021 годом. Известно, что в последние годы он жил во Флориде и управлял венчурным фондом Leo, основанным в 2009 году.
В 2024 году предприниматель передал свою долю в OnlyFans в траст, а также рассматривал возможность продажи бизнеса. По данным СМИ, переговоры находились на ранней стадии и могли занять несколько месяцев.
По оценкам Forbes, состояние Радвинского на момент смерти превышало 7,8 миллиарда долларов. Только за последние годы он получил около 1,8 миллиарда долларов дивидендов.
Помимо бизнеса, Радвинский занимался благотворительностью — поддерживал онкологические исследования и организации по защите животных. После начала полномасштабной войны в Украине он пожертвовал около 1,3 миллиона долларов в криптовалюте на гуманитарную помощь исторической родине.
Его смерть ставит вопрос о будущем одной из самых обсуждаемых и противоречивых платформ современного интернета — и о том, кто в итоге будет контролировать этот многомиллиардный бизнес.