От эмигранта из Одессы до миллиардера во Флориде: в 43 года умер владелец платформы OnlyFans

Ключевым моментом в его карьере стало приобретение в 2018 году контрольного пакета компании Fenix International — владельца OnlyFans — у британского предпринимателя Тим Стокли. Именно после этого платформа начала стремительно расти. Под руководством Радвинского OnlyFans превратился из малоизвестного стартапа в глобального лидера платных подписок, особенно в сегменте контента для взрослых. Во время пандемии платформа пережила взрывной рост, став для многих авторов источником дохода.