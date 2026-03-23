В Латвии хотят снизить акциз на дизель: цена на топливо может заметно измениться уже с 1 апреля
Во вторник, 24 марта, правительство планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов (МФ) фискально нейтральный законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15%, чтобы смягчить влияние резкого роста цен на горючее на экономику и жителей, сообщили агентству LETA в МФ.
По расчетам министерства, это могло бы снизить цену топлива примерно на 8,6 цента за литр, включая налог на добавленную стоимость.
Согласно предложению МФ, ставку акцизного налога на дизельное топливо планируется снизить с 467 евро до 396 евро за 1000 литров.
Предполагается, что сниженная ставка акцизного налога будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Снижение также распространится на маркированное дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве.
В МФ отмечают, что после снижения ставка акциза в Латвии станет самой низкой среди стран Балтии. Сейчас самая низкая ставка акцизного налога на дизельное топливо в Балтии действует в Эстонии — 428 евро за 1000 литров, тогда как в Литве она составляет 553,6 евро.
Одновременно страны Балтии — Литва, Эстония и Латвия — координируют действия, чтобы смягчить рыночный шок и влияние роста цен на топливо на жителей. Изначально Эстония планировала с 1 мая повысить акцизный налог на топливо, однако сейчас намерена отказаться от этого шага, в то время как Литва движется к аналогичным решениям, как и Латвия, информирует МФ.
Подготовленный законопроект предусматривает временное решение в чрезвычайной ситуации, вызванной глобальными перебоями в поставках нефти. С конца февраля существенно выросли как цены на нефть, так и на топливо — в Латвии розничная цена дизельного топлива увеличилась примерно на 30%, достигнув около двух евро за литр.
В МФ подчеркивают, что рост цен на топливо создает существенную нагрузку как для предприятий, так и для домохозяйств, а также влияет на работу государственного сектора, включая службы неотложной медицинской помощи, безопасности и обороны. По расчетам министерства, без вмешательства дополнительные расходы для экономики Латвии могли бы достичь примерно 50 миллионов евро в месяц.
Одновременно МФ прогнозирует, что фискальное влияние снижения акцизного налога на государственный бюджет может быть близким к нейтральному, поскольку рост цен на топливо увеличивает поступления от налога на добавленную стоимость.
Законопроект направляется на согласование, после чего правительству предстоит принять решение о его дальнейшем продвижении для рассмотрения в Сейме.