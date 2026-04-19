Самая юная спортсменка латвийской команды на Паралимпийских играх: "Я знаю, что все возможно"
Элии Аснине — 16 лет. Уже почти три года она передвигается на инвалидной коляске. 15 июня 2023 года она неудачно прыгнула в озеро, и ее жизнь изменилась за считанные секунды. Однако целеустремленность позволяет добиться многого — в этом году Элия дебютировала на Паралимпийских играх, представляя Латвию в команде по керлингу на колясках.
Тот роковой день она помнит очень ясно: «Был очень жаркий день и мы решили - идем купаться на озеро. Мы купались, прыгали с мостика. Когда уже собирались домой, я решила прыгнуть последний раз. Скорее всего, у меня соскользнула нога, и я в последний раз прыгнула в более мелком месте». У Элии диагностировали перелом шейных позвонков.
С тех пор многое изменилось, но Элия — доказательство того, что даже после тяжелых испытаний можно найти в себе силы и продолжать восстановление. Девушка уверена, что однажды сможет снова ходить.
«Если ты позитивный, люди тоже смотрят на тебя позитивно. А тем, кто настроен негативно, тоже нужно улыбаться — и он будет вынужден улыбнуться тебе в ответ», — говорит она.
Самая большая поддержка Элии — ее «суперкоманда»: семья, с которой она много путешествует, а также друзья. Подаренная бабушкой собака по кличке Хонда — верный спутник и дополнительная мотивация в повседневной жизни.
Сейчас жизнь Элии насыщена событиями, и важную роль в ней играет спорт. Она занимается керлингом на колясках и в этом году дебютировала на Паралимпийских играх, представляя Латвию. Элия была самой молодой спортсменкой в команде.
С этим видом спорта она познакомилась в Сигулде на летнем Паралимпийском дне, где ей предложили попробовать, и тренер заметил ее способности. Осенью ее пригласили на тренировки в зал. Начало было непростым, но вскоре появились первые результаты.
«Первое, что мне понравилось, — это свежий воздух в керлинговом зале. Было прохладно, но приятно», — с улыбкой вспоминает Элия.
Сначала она тренировалась с тренером, но в какой-то момент он был занят, и эстафету тренировок подхватил отец Элии. Вскоре талантливую девушку заметил тренер основной команды, и в этом сезоне ее включили в состав.
В будущем Элия планирует продолжать заниматься керлингом, попробовать и другие виды спорта и развиваться на профессиональном уровне. «Я знаю, что все возможно», — говорит она.