Ринкевич призвал вручную считать голоса на выборах в Сейм осенью 2026 года
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает ответственные учреждения не затягивать и уже сейчас принять решение считать голоса на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм вручную, а не полагаться на информационные технологии, которые могут подвести.
Как агентству LETA сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, Эдгар Ринкевич ознакомился с информацией, предоставленной Европейской прокуратурой (EPPO), в связи с возможными нарушениями в IT-закупках и их возможным влиянием на избирательный процесс на выборах в Сейм 2026 года.
Президент подчеркивает, что в демократическом государстве государственная власть легитимна только в том случае, если она исходит из воли народа, свободно выраженной на выборах. Он акцентирует, что выборы являются свободными, если избиратели могут свободно формировать свои взгляды и выражать свою волю, а также противодействовать нарушениям избирательной процедуры.
Ринкевич отмечает, что качественная организация и проведение избирательного процесса является неотъемлемым условием свободных выборов и не допускает сомнений в безопасности выборов и достоверности их результатов. Он подчеркивает, что свободное, независимое от внешнего влияния и прозрачное проведение выборов является краеугольным камнем демократического государства.
По мнению президента, информация, обнародованная EPPO на прошлой неделе о возможных нарушениях в связанных с IT закупках в государственном управлении, вызывает вопросы о безопасности избирательного процесса и подсчета голосов на выборах в Сейм 2026 года.
«Общество Латвии должно получить недвусмысленную уверенность в том, что проведение выборов в 15-й Сейм в 2026 году будет честным, прозрачным и безопасным, а любое влияние возможных недостатков IT-решений на результаты выборов будет полностью исключено», — заявил Ринкевич.
Он призывает ответственные учреждения не медлить и уже сейчас принять решение о том, чтобы подсчет голосов на выборах в Сейм 2026 года проводился вручную, то есть чтобы члены избирательных комиссий считали голоса руками, а не полагались на возможные ошибки IT-систем.
Президент также добавил, что намерен вынести вопрос о проведении выборов, угрозах и внешнем влиянии на обсуждение апрельского заседания Совета национальной безопасности.
Как уже сообщалось, на прошлой неделе правоохранительные органы обнародовали информацию о возможном мошенничестве в государственных IT-закупках на сумму 1,5 миллиона евро. По делу задержан 21 человек, в том числе государственные должностные лица.
Согласно данным следствия, организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение с целью заранее определить победителей в государственных закупках как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 миллиона евро. Есть подозрения, что контракты незаконно обеспечивались при содействии государственных должностных лиц, а полученная незаконным путем прибыль распределялась между участниками схемы.