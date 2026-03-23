Одного мероприятия и непривитого ребенка оказалось достаточно: как в Латвии началась вспышка кори
Одного мероприятия самопровозглашенного целителя и одного невакцинированного ребенка оказалось достаточно, чтобы вызвать вспышку кори в Латвии. Программа LTV "de facto" выяснила, что эксперты предупреждали о высоком риске вспышки еще два года назад и призывали срочно изменить порядок вакцинации детей.
Цепочка заражения началась месяц назад на одном мероприятии в Риге, которое проводил литовский самопровозглашенный «миссионер» Лютаурас Викторинас. Он публично отрицает медицину, утверждая, что силой мысли вылечил у себя воспаление мозга. В семинаре участвовало около сорока человек, в том числе невакцинированный школьник.
Заразившись там, ребенок принес вирус в школу, заразив нескольких невакцинированных одноклассников, а позже во время перелета через Турцию — еще одного пассажира из Латвии. Один ребенок в состоянии средней тяжести был госпитализирован.
Директор департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков не прогнозирует очень крупную вспышку, однако отмечает, что даже «относительно небольшое число случаев до 100 человек может быть вовсе не хорошим вариантом». Он указывает, что в стационарах «могут заболеть также врачи, медики и другой медицинский персонал, которые в детстве не были вакцинированы и, возможно, даже не знают об этом».
Единственный способ защититься от кори — вакцинация. Зараженные дети учатся в Вальдорфской школе, где скепсис к вакцинации был заметен еще во время пандемии. Тогда работу прекратили 12 невакцинированных учителей, то есть примерно десять процентов всего коллектива. Директор школы отказалась от интервью «de facto», указав, что вакцинация — это ответственность родителей.
В свою очередь, отец одного ученика этой школы Илмарс (имя изменено) в разговоре с «de facto» отметил, что «часть родителей думает иначе, возможно, не совсем ориентируясь на науку». Хотя его ребенок вакцинирован, Илмарс выражает непонимание того,
«что мы можем сделать, если в обществе становится все больше людей, которые полагаются на мятный и ромашковый чай, а не на научно обоснованную вакцину».
Вакцинацию против кори в Латвии начали в 1968 году, снизив заболеваемость с примерно 15 тысяч случаев в год до одного (сравнивая пять лет до начала вакцинации и пять лет после). Чтобы вирус не распространялся, вакцинированы должны быть не менее 95% населения. В настоящее время вторую дозу в возрасте семи лет получают менее 90%. Еще ниже показатели своевременной вакцинации, что дольше подвергает детей риску. За последние 17 лет в Латвии сформировалась группа примерно из 14 тысяч невакцинированных детей.
Для кори характерен высокий риск осложнений — от пневмонии до потери зрения. Председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска предупреждает:
«Одно из поздних осложнений — склерозирующий панэнцефалит — является фатальным. В 21 веке мы не сможем ничем помочь. После предыдущих вспышек у нас был такой случай. Ребенок, к сожалению, умер.
Мы искали помощь в разных странах, в том числе с экспериментальными лекарствами, но на сегодняшний день ни в одной стране мира, какой бы развитой она ни была, это не удалось».
Корь чрезвычайно заразна и способна инфицировать почти каждого невакцинированного человека. Болезнь, которую эпидемиологи когда-то считали побежденной, возвращается с новой силой. Вспышки затронули как США, так и Европу, где в прошлом году зарегистрировано более 6 тысяч случаев. Самый быстрый рост заболеваемости отмечен в Румынии, Франции и Италии.
Эксперты объясняют это ростом движения противников вакцинации, которому способствует и целенаправленная дезинформация; ряд исследований выделил роль российских троллей в распространении этих мифов.
Инфектолог Клинической университетской больницы имени Страдиня и профессор Латвийского университета Уга Думпис указывает, что календарь детской вакцинации — это «вопрос здоровья нации, вопрос национальной безопасности, чтобы избежать подобных неизбежных вспышек заболеваний». Говоря о ситуации в Латвии, он прогнозирует, что «мы, вероятно, увидим разные чудеса и в преддверии выборов в этом вопросе». Думпис считает, что «есть причины для беспокойства, потому что гораздо легче генерировать дезинформацию и существует много распространителей дезинформации, поэтому мы ни в коем случае не можем расслабляться».
Проведенное в прошлом году исследование показывает, что основные причины, по которым до 40% родителей могут откладывать вакцинацию, — это личные обстоятельства и состояние здоровья ребенка. В свою очередь, каждому третьему опрошенному принять решение в пользу прививки мешают именно идеологические убеждения.
Чтобы улучшить ситуацию, Центр профилактики и контроля заболеваний планирует анализировать практики семейных врачей, чтобы выяснить, где вакцинированы все дети, а где показатели ниже. В настоящее время подобная статистика в региональном разрезе уже собрана по вакцинации против вируса папилломы человека, и она показывает, что самый низкий охват — в Риге и прилегающих муниципалитетах: в Адажском, Саласпилсском, Ропажском, Кекавском краях и в Юрмале.
Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков поясняет, что важно понимать различия между территориями с высоким уровнем вакцинации и территориями, где он низкий. Также следует оценить различия между врачами, которые добились лучших результатов, и теми, кому это не удалось. Перевощиков допускает, что семейные врачи могли бы делиться своим опытом.
Оценивая ситуацию в мире, эксперты уже два года назад били тревогу о возможной вспышке кори в Латвии. Они призывали Министерство здравоохранения срочно изменить календарь вакцинации, установив, что вторую дозу следует получать не в семь, а в четыре года.
Руководитель Национальной комиссии по ликвидации кори и краснухи Гунта Лайзане подчеркивает, что «если учитывать, что 40% заболевших в европейском регионе — это дети в возрасте до пяти лет, то нам, как и всем другим европейским странам, необходимо снизить этот возраст с семи лет до диапазона от четырех до шести лет».
Государственный совет по иммунизации поддержал изменения, предусматривая их внедрение уже с начала этого года. Министерство здравоохранения включило их в план здоровья матери и ребенка, однако средств не нашло. Директор департамента министерства Яна Фелдмане отметила, что необходимое дополнительное финансирование составляет около 300 тысяч евро. «Но вы, вероятно, слышите о нагрузке на бюджет здравоохранения и о том, что потребности очень разнообразны», — сказала Фелдмане.