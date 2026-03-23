Одного мероприятия и непривитого ребенка оказалось достаточно: как в Латвии началась вспышка кори

Вакцинацию против кори в Латвии начали в 1968 году, снизив заболеваемость с примерно 15 тысяч случаев в год до одного (сравнивая пять лет до начала вакцинации и пять лет после). Чтобы вирус не распространялся, вакцинированы должны быть не менее 95% населения. В настоящее время вторую дозу в возрасте семи лет получают менее 90%. Еще ниже показатели своевременной вакцинации, что дольше подвергает детей риску. За последние 17 лет в Латвии сформировалась группа примерно из 14 тысяч невакцинированных детей.