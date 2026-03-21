Пьющая мать - горе семье! В Курземе полиция трижды выезжала к пьяным женщинам с детьми
В Курземе полиция выявила сразу три случая, когда дети находились в опасности из-за пьяных матерей — в одном из эпизодов рядом с нетрезвой женщиной обнаружили младенца в коляске.
Государственная полиция в Курземе в трех отдельных случаях зафиксировала ситуации, в которых дети находились в опасности, так как их матери были в состоянии алкогольного опьянения, сообщила представитель полиции Мадара Шершнева.
В субботу около 19:10 правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир в Лиепае находится лицо, употребляется алкоголь и в квартире также есть ребенок. На месте вызова заявительница пояснила, что ее сожитель и его брат ведут себя шумно и агрессивно, находясь в состоянии опьянения. Женщина попросила выдворить брата сожителя, что и было сделано. Сотрудники полиции заметили в квартире несовершеннолетнюю девочку и ее мать, которую рвало в ведро в соседней комнате. Проверка показала 2,49 промилле алкоголя в выдохе, и женщина не могла заботиться о ребенке. Полицейские связались со взрослой дочерью женщины, которая взяла на себя заботу о сестре.
Около 20:40 полиция получила информацию о случае в Вентспилсском крае, в волости Усма, где женщина забрала сына, имея право на встречи, однако была информация, что она снова в состоянии опьянения, и дети чувствуют угрозу. Прибыв на место, полицейские встретили несовершеннолетнюю девочку, которая сказала, что мать спит, а брат — в другой комнате. Девочка разбудила брата и заявила, что хочет уйти к приемным родителям. Проверка показала у матери 2,28 промилле алкоголя. Женщина не вступала в диалог с полицией.
Третий случай произошел в Вентспилсе около часа ночи, когда полиция обнаружила во дворе женщину в сильном алкогольном опьянении рядом с детской коляской, где находился четырехмесячный младенец. У женщины зафиксировали 2,34 промилле алкоголя. Медики доставили ребенка в медицинское учреждение для осмотра.
В отношении всех трех женщин начаты административные процессы за ненадлежащий присмотр за детьми в состоянии опьянения. За это предусмотрено предупреждение или штраф до 210 евро. Материалы дел будут переданы в административные комиссии самоуправлений. Полиция подчеркивает, что одной из важнейших обязанностей родителей является обеспечение безопасности и жизни детей.