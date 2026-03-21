Пьющая мать - горе семье! В Курземе полиция трижды выезжала к пьяным женщинам с детьми

В субботу около 19:10 правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир в Лиепае находится лицо, употребляется алкоголь и в квартире также есть ребенок. На месте вызова заявительница пояснила, что ее сожитель и его брат ведут себя шумно и агрессивно, находясь в состоянии опьянения. Женщина попросила выдворить брата сожителя, что и было сделано. Сотрудники полиции заметили в квартире несовершеннолетнюю девочку и ее мать, которую рвало в ведро в соседней комнате. Проверка показала 2,49 промилле алкоголя в выдохе, и женщина не могла заботиться о ребенке. Полицейские связались со взрослой дочерью женщины, которая взяла на себя заботу о сестре.