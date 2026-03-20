В двух детсадах Риги подозрение на сальмонеллез: два ребенка госпитализированы
В двух рижских детских садах зафиксирована вспышка кишечной инфекции: около 40 детей и сотрудников почувствовали недомогание, двое малышей госпитализированы. Специалисты не исключают сальмонеллез и уже начали эпидемиологическое расследование, уделяя особое внимание поставщику питания.
В двух рижских дошкольных образовательных учреждениях, обслуживаемых одним поставщиком питания, есть подозрение на заболевание сальмонеллезом, и двое детей госпитализированы, подтвердили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Отмечается, что первые симптомы заболевания в образовательных учреждениях появились 18 марта, а информацию SPKC получил 19 марта и сразу начал эпидемиологическое расследование.
На данный момент выявлено около 40 случаев заболевания — как среди детей, так и среди сотрудников детских садов. Число случаев еще может увеличиться, признают в SPKC. Симптомы заболевания — диарея и высокая температура.
Двое заболевших детей госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.
В SPKC указали, что по предварительным результатам есть подозрение на заражение сальмонеллезом, однако более точную информацию можно будет предоставить после всех лабораторных исследований на следующей неделе.
Портал Delfi сообщает, что случаи заболевания зафиксированы в детском саду Sprīdītis, что подтверждает и SPKC, однако второе образовательное учреждение центр не раскрывает.
В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) пояснили, что, получив информацию от SPKC в четверг, служба оперативно провела проверки как в детском саду Sprīdītis, так и на кухне в Рижском 215-м дошкольном образовательном учреждении на улице Усмас, поскольку еда в Sprīdītis доставляется оттуда, а не готовится на месте.
В месте приготовления пищи и в образовательном учреждении PVD взял пробы сырья и смывов с поверхностей и направил их на лабораторные исследования по различным показателям микробиологического загрязнения.
О полученных результатах будет проинформирован SPKC, который проводит эпидемиологическое расследование.
Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которая в основном поражает желудочно-кишечный тракт. Симптомы сальмонеллеза появляются через 6–72 часа после заражения.
Признаки сальмонеллеза: лихорадка, тошнота, рвота, спазмы и боли в животе, диарея, головная боль. При тяжелом течении болезни, а также у маленьких детей, большая потеря жидкости может привести к обезвоживанию организма, что является потенциально опасным для жизни состоянием.
Чтобы не заразиться острыми кишечными инфекциями, руки необходимо часто и тщательно мыть с мылом и водой. Их следует мыть перед едой и питьем, после посещения туалета, перед прикосновением к глазам, носу и рту, а также до и после обработки ран.
Для удаления загрязнений и уничтожения микробов можно также использовать влажные салфетки или средства для дезинфекции рук.