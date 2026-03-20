В двух детсадах Риги подозрение на сальмонеллез: два ребенка госпитализированы

Чтобы не заразиться острыми кишечными инфекциями, руки необходимо часто и тщательно мыть с мылом и водой. Их следует мыть перед едой и питьем, после посещения туалета, перед прикосновением к глазам, носу и рту, а также до и после обработки ран.