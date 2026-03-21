В Риге вводят изменения на ряде автобусных и троллейбусных маршрутов
С 21 марта на нескольких автобусных и троллейбусных маршрутах Риги вносятся небольшие изменения во времени движения между остановками. Время отправления с конечных остановок не меняется, как и количество рейсов на маршрутах.
Изменения вводятся для того, чтобы транспорт мог точнее соблюдать расписание и чтобы сократить случаи, когда он прибывает на остановки раньше запланированного времени.
Автобусы:
По рабочим дням — маршруты № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 63.
По выходным — маршруты № 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 37, 44, 46, 50, 51, 52, 54, 58.
Троллейбусы:
По рабочим дням — маршруты № 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 34.
По выходным — маршруты № 3, 4, 5, 14, 17, 19, 22, 25, 31, 34.
Дополнительные изменения также затрагивают рейсы троллейбусных маршрутов № 1, 11, 15, 16, 18, 20, 23 и 35, которые выполняются из парка или в парк.
Актуальные расписания доступны на сайте Rīgas satiksme и в мобильном приложении. Пассажирам рекомендуют перед поездкой проверить расписание нужного маршрута, а также посмотреть местоположение транспорта на карте в реальном времени.