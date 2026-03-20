Почти как в пандемию: людям снова предлагают работать из дома и отказаться от перемещений
Нефтяной кризис усиливается, и Международное энергетическое агентство предлагает радикальные, но быстрые меры - от удаленной работы до отказа от перелетов.
В связи с нарушениями цепочек поставок нефти, вызванными войной в Иране, Международное энергетическое агентство (IEA) в пятницу рекомендовало меры по снижению потребления нефти, например, работать из дома и вводить ограничения скорости движения.
Агентство указало, что его рекомендации по смягчению кризиса направлены на транспортный сектор, потребление которого составляет около 45% от общего потребления нефти.
IEA рекомендовало снижать потребление топлива, по возможности работая из дома, уменьшая разрешенную скорость движения и используя общественный транспорт вместо частных автомобилей.
Также было предложено разрешать въезд в крупные города поочередно — в зависимости от четных и нечетных номерных знаков, чтобы уменьшить пробки и снизить потребление.
Дополнительной экономии можно достичь за счет совместного использования автомобилей, более эффективного вождения и улучшений в сфере грузовых перевозок и доставки.
IEA также отметило, что отказ от авиаперелетов может помочь сократить спрос на нефть. В промышленности можно стремиться переходить на альтернативные источники энергии, если это возможно.
Правительства могли бы подавать пример, вводя регулирующие меры и целевые стимулы, направляя поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Опыт предыдущих кризисов показывает, что целевые механизмы поддержки более эффективны, чем общие субсидии, отметило IEA.
Хотя страны-члены IEA начали выводить на рынок стратегические запасы нефти, чтобы стабилизировать рынки, пострадавшие от войны, одного этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать масштаб нарушений, указало агентство.
Как добавили в IEA, управление спросом является решающим и немедленно действующим инструментом для обеспечения энергетической безопасности и снижения давления на потребителей.