В Рижский зоопарк хотят вернуть слонов: вице-мэр сделал громкое заявление
В Рижском зоопарке вновь могут появиться слоны — такую цель озвучил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс. На фоне планов по объединению зоопарка с Rīgas meži власти намерены пересмотреть долгосрочную стратегию развития, хотя ранее в концепции от экспозиции со слонами уже отказались, сделав ставку на белого носорога.
Эдвард Ратниекс подчеркнул, что зоопарку не хватает «якорного животного», которое привлекало бы больше посетителей. Поэтому, по его словам, необходимо добиться того, чтобы в Риге снова можно было увидеть крупных животных.
Политик пояснил, что после объединения предприятий будет пересмотрен «Мастер-план 2035» Рижского национального зоологического сада и скорректировано видение его развития.
Ранее Рижская дума утвердила концепцию развития Рижского национального зоологического сада, которая предусматривает отказ от экспозиции со слонами, а в качестве главного животного для показа выделяет белого носорога.
Как признали на пресс-конференции, главная причина объединения предприятий — необходимость срочно начать реализацию проекта экспозиции «Гималаи». Ее стоимость оценивается в 8,35 миллиона евро.
После принятия Рижской думой решения о присоединении зоопарка к Rīgas meži самоуправление выделит дополнительно 1,45 миллиона евро, чтобы обеспечить денежный поток до объединения капитальных обществ. В результате строитель сможет начать работы по созданию экспозиции уже в апреле.
Как ранее сообщали в зоопарке, в экспозиции «Гималаи» можно будет увидеть снежного леопарда, гималайского черного медведя, золотого шакала, манула, желтогорлую куницу, индийского дикобраза, беломордого оленя, мишми-такина, китайского голубого барана, кианга, домашнего яка, мандаринового тритона, попугая Дерби, красноклювую голубую сороку, бородача, беркута и других птиц.
«Гималаи» — это первый этап на пути к намеченной в долгосрочном плане развития зоопарка трансформации в современный биопарк.
Рижская дума примет решение о присоединении «Рижского национального зоологического сада» к Rīgas meži в следующую среду, 25 марта.