Глава Банка Латвии назвал срок, когда ситуация с растущими ценами может измениться. К чему готовиться жителям?

Ситуация с ростом цен на энергоносители может стабилизироваться в течение нескольких месяцев, заявил Мартиньш Казакс в программе "900 секунд" на канале TV3. Поэтому правительству Латвии необходимо подумать, как замедлить влияние роста цен, то есть не допустить, чтобы повышение цен на энергоносители перекинулось на другие потребительские сегменты. По его словам, следует рассмотреть снижение акцизов и примешивание биотоплива. В любом случае нужно помнить, что полностью изолировать рост цен невозможно, но можно смягчить его последствия.