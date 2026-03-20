ELVI вложит 2 млн евро в новый магазин под Ригой: вот как он будет выглядеть
Национальный продуктовый розничный бренд ELVI, продолжая стратегию расширения сети, начинает развитие нового торгового объекта в Тирайне Марупского края на улице Вецозолу, 105.
В ближайшее время здесь начнутся работы по благоустройству территории и строительству, а открыть новый современный магазин ELVI планируется в 2027 году. В строительство и обустройство магазина будет вложено около 2 миллионов евро. Всего в 2026 году в развитие сети ELVI, включая открытие новых магазинов, реконструкцию действующих торговых точек и различные проекты по развитию систем, планируется инвестировать около 10 миллионов евро.
Член правления SIA ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне рассказала, что сеть ELVI объединяет торговые компании с латвийским капиталом и активно работает как над улучшением качества существующих магазинов и покупательского опыта, так и над развитием новых объектов в разных регионах Латвии.
«С открытием нового ELVI в Тирайне Марупский край получит благоустроенную современную торговую точку и новые рабочие места, а жители окрестностей — современный магазин ELVI с разнообразным ассортиментом товаров, широким выбором любимой покупателями кулинарной и кондитерской продукции, товарами латвийских производителей и выгодными ценовыми предложениями. В настоящее время уже получены документы, подтверждающие строительство, начата подготовка сметы, и в ближайшее время мы планируем приступить и к практическим работам на территории, чтобы завершить строительство в 2027 году. Параллельно мы уже скоро готовимся к открытию новых магазинов ELVI в Елгаве и Сунтажи, а также продолжаем реконструкцию нескольких объектов», — отметила она.