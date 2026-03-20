"Для меня эта война окончена, я готов извиниться перед украинцами" - российский сержант сбежал с фронта в Латвию

Давыдов занимался не только связью, но и разминированием и эвакуацией погибших: «Своих товарищей, с которыми ты несколько месяцев общался, терять очень психологически тяжело. А потом их трупы нести в тыл по несколько дней. Это мощно так давит. Сама эта обстановка, хождение по штабам, где офицеры цинично высказывались в адрес солдат, что они трусы. Оно со временем откладывало во мне отпечатки. Я видел, как это происходило в штабе, куда сходятся картинки со стримов от „птичников“ [видео с дронов], как умирает наша пехота, слышал все эти радиопереговоры. И они тоже на психику давят только так, когда люди умирают в прямом эфире».