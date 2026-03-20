Пятиэтажный дом был окружен спецбатальоном полиции: что произошло в Ильгюциемсе

Жители улицы Балта засняли, как один из пятиэтажных домов был окружен полицейскими машинами. Несколько объектов на газоне были отмечены номерными табличками. Среди вещей, которые, вероятно, в панике выбросили из окна квартиры на пятом этаже, видны и самодельное устройство для курения, и упаковки, в которых, предположительно, находились наркотики. «Я видел только, как взломали дверь, и все. (Degpunktā: Не знаете, почему?) Там жил парень с девушкой. Когда я возвращался с работы, они стояли на четвертом этаже — три женщины, трое парней. Видимо, ждали, потому что у них была папка с документами. Потом приехала полиция. Я слышу шум. Взломали дверь, и все. Потом полиция уехала, ну, была спецгруппа в форме. И все, женщины остались здесь», — рассказывает сосед.