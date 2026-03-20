Пятиэтажный дом был окружен спецбатальоном полиции: что произошло в Ильгюциемсе
Государственный полицейский батальон специального назначения, взлом двери и двое людей, которых в сопровождении правоохранителей ведут к микроавтобусу. Именно такую картину наблюдали жители Ильгюциемса под своими окнами, когда там задерживали предполагаемых торговцев наркотиками.
Жители улицы Балта засняли, как один из пятиэтажных домов был окружен полицейскими машинами. Несколько объектов на газоне были отмечены номерными табличками. Среди вещей, которые, вероятно, в панике выбросили из окна квартиры на пятом этаже, видны и самодельное устройство для курения, и упаковки, в которых, предположительно, находились наркотики. «Я видел только, как взломали дверь, и все. (Degpunktā: Не знаете, почему?) Там жил парень с девушкой. Когда я возвращался с работы, они стояли на четвертом этаже — три женщины, трое парней. Видимо, ждали, потому что у них была папка с документами. Потом приехала полиция. Я слышу шум. Взломали дверь, и все. Потом полиция уехала, ну, была спецгруппа в форме. И все, женщины остались здесь», — рассказывает сосед.
На месте происшествия ситуацию под контроль взял именно батальон специального назначения Государственной полиции. Сотрудники были вооружены щитами — на случай, если кто-то из задерживаемых решит вести себя агрессивно.
«Государственная полиция в связи с незаконным оборотом наркотических веществ задержала двух человек. Изъяты различные вещества, которым назначены экспертизы для определения их состава и количества», — пояснила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
Жители дома подтверждают, что по меньшей мере один из задержанных проживает по этому адресу. Произошедшее стало для них неожиданностью, так как раньше ничто не указывало на то, что он может быть связан с наркотиками. «Парень нормальный — когда здесь проходило голосование, собрания, он приходил. Я не замечал, что он какой-то такой. (Degpunktā: Долго здесь была полиция?) Нет, они были там буквально 15 минут. Потом их забрали, приехали на микроавтобусе, они собрались. Сели в автобус, женщины остались, не знаю, что там проверяли, что искали», — говорит сосед.
В ходе расследования полиция выяснит, с какой целью хранились изъятые вещества — для сбыта или для личного употребления. От этого, в свою очередь, будет зависеть, что будет дальше с обоими задержанными.